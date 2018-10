Mit einem Herbstmarkt luden die neuen Inhaber des kleinen Lädchens Beiwerk in Ilvesheim zur Einweihungsfeier der umgebauten Räume ein. Christine und Michael Viehmann, die das Beiwerk im April von Martina und Hans-Jörg Habermehl übernommen hatten, konnten sich über eine große Besucherschar freuen, die an zwei Tagen vor und in dem Lädchen das Angebot erkundeten und sich an der Ausstellung der Edinger Künstlerin Ute Berning-Nuber erfreuten.

In der sommerlich warmen Atmosphäre plauderten die Gäste gerne bei einem kühlen Glas Sekt inmitten der herbstlichen Pflanzenkulisse. Der Name des Herbstmarktes „Herbstliebe“ verdeutlichte nur, was das Auge schon sah. Liebevoll aufeinander abgestimmte Blumenarrangements, in gebundener oder gepflanzter Form, verlockten ebenso zum Kauf wie das breitgefächerte Angebot an Mitbringseln oder für das Wohlfühlgefühl im eigenen Zuhause. Christine Viehmann sprach sichtlich liebevoll über ihr „Kleinod“ in der Neuen Schulstraße. Sie sieht das altbewährte Beiwerk weiterhin gut gerüstet für kleine Überraschungen und Mitbringsel. „Beiwerk“ eben, Deko in den unterschiedlichsten Formen, Geschmacks- und Farbrichtungen, seien es Skulpturen, Vasen, Keramiken Figuren, Lampen, Kerzen, besondere Servietten oder erlesene Öle und Essige.

Auch interessanter Schmuck und durchaus einiges mehr findet sich in dem kleinen Lädchen mit dem ureigenen Flair. Die Floristik nimmt einen großen Teil des Angebotes ein. Feierlichkeiten jedweder Art, sei es Hochzeitsfloristik oder Trauerfloristik, können mit den saisonalen Blumenarrangements abgedeckt werden. Auch Blumen- oder Pflanzabonnements, wie beispielsweise Schalen oder Balkonkästen, können bei Christine Viehmann gebucht werden.

Der Blumenservice steht auch für Lieferungen nach Hause zur Verfügung, das gilt auch für Lieferungen außerhalb der Öffnungszeiten. „Momentan haben wir Montags und Dienstags Ruhetag, aber ein Anruf genügt“, so die Aussage der Chefin. Gerne führen die Viehmanns auch einige der beliebten Traditionsveranstaltungen ihrer Vorgänger weiter. So laden sie bereits jetzt zur Adventsausstellung am 24. und 25. November ein. moko

