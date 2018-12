Den Älteren und Kranken verbunden

In St. Peter wurden Geschenke für Bedürftige verpackt. © kohl

„An der Weihnachtsfreude sollen alle teilhaben können“, sagt Margot Illig von der Caritasgruppe. Sie weiß aber auch: „Es gibt Menschen, die dazu nicht die nötigen Mittel haben.“ Seit 15 Jahren packt die Caritasgruppe deshalb „Weihnachtstüten für Bedürftige“, wie die Aktion auch heißt; über mehrere Wochen wurden in der katholischen Kirche St. Peter und der Friedhofskapelle dringend benötigte Dinge für den Alltag gesammelt, die für manche kaum erschwinglich sind: Zahnpasta, Seife und andere Hygieneartikel, außerdem Socken, Handschuhe, Mützen, Schals und Decken.

Es kam genug zusammen, dass es für rund 170 Tüten reichte; die Helfer packten Lebensmittel und Süßigkeiten dazu und achteten darauf, ob das Geschenk für eine Frau, einen Mann oder für Familien bestimmt war. Rund 50 dieser Präsente übergaben Illig und Heidi Klotz an die Ilvesheimer Sozialarbeiterin Elke Urbanski, die sie an bedürftige Menschen vor Ort verteilt. Sie seien aus unterschiedlichen Gründen in Not, zumeist seien es ältere Menschen und Alleinerziehende, aber auch ganze Familien.

90 Tüten gehen an obdachlose Männer und 30 an obdachlose Frauen; sie werden zusammen mit dem Weihnachtsbrief von St. Peter auf einer Weihnachtsfeier überreicht, die der Caritas-Verband in Mannheim an Heiligabend für sie ausrichtet.

Schon vor dem Fest besuchten Mitglieder der Gruppe noch 180 weitere Menschen Zuhause oder im Seniorenheim. „Die Caritasgruppe fühlt sich auch den älteren und kranken Menschen in der Gemeinde verbunden“, sagt Illig. Die Mitglieder schenkten ihnen neben einem kleinen Präsent und dem Weihnachtsbrief auch ihre Zeit und Aufmerksamkeit. moko

