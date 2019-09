Den großen Tag feiern alle gemeinsam

„Willkommen, willkommen“, sangen die Schüler der Schloss-Schule Ilvesheim, als Schulleiterin Stephanie Liebers bei der Einschulungsfeier insgesamt 29 neue Kinder und Jugendliche mit ihren Familien begrüßte. Liebers berichtete vom Lernen an der Schlossschule und ermunterte ihre neuen Schützlinge, das schöne Gelände zu erkunden.

Dass der Einrichtung das Miteinander und Füreinander wichtig sei, beweise diese Feier, bei der alle miteinander den besonderen Tag begehen. So führte die Grundschule unter Leitung von Christiane Walz einen Vers auf, während der Chor ein Lied sang und die Schulband zum Tanzen und Mitsummen animierte. Bei den älteren Klassen wurden sieben Jugendliche in die Klassen der Sekundarstufe aufgenommen. Sebastian Müller und Karen Mohrlok begrüßten als Klassenlehrerteam acht Jugendliche in der neuen 5. Klasse der Realschule. Bei den Jüngsten wurden vier Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen. 13 Kinder in zwei Klassen der Grundschule/Grundstufe wurden durch Jana Kießling beziehungsweise Angelika Starbuck begrüßt.

Während die Kinder in ihre Klassen gingen, hatten die Familien im Elterncafé Gelegenheit zu Gesprächen. Die Schulgemeinschaft umfasst in diesem Schuljahr insgesamt fast 180 Kinder und Jugendliche am Standort Ilvesheim und rund 60 an allgemeinen Schulen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019