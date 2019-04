„Es ist wichtig, dass man die Leute, die zur Wahl stehen, kennt.“ Peter Riemensperger, Fraktionssprecher der Freien Wähler Ilvesheim, läutete die Vorstellungsrunde der Gemeinderatskandidaten mit erklärenden Worten ein. Natürlich gehe es um Themen, die Kommunalwahl sei aber vor allem auch eine Persönlichkeitswahl, führte der FW-Spitzenkandidat aus. Die Thematik Kombibad drängte sich dabei in den Vordergrund. Die Bewerber signalisierten, dass sie sich für den Bau eines Bades mit ganzjähriger Nutzung einsetzen. Für viele eine Herzensangelegenheit, wie den Argumentationen zu entnehmen war.

Laut Riemensperger dürfe man das Bad dabei nicht isoliert sehen. Es sei Teil der dreiteiligen Konzeption für das Schlossfeld. Nach der Verwirklichung des Neckarstadions sowie der Ertüchtigung des Fest- und ehemaligen Fußballplatzes sei das Kombibad dran. „Wir sollten den letzten Schritt auch gehen“, forderte der Amtsleiter. Trotz der Ausgaben für die Freizeiteinrichtung werde aber auch in andere Projekte investiert, wie den Schulhof oder die Goethestraße, führte der FW-Sprecher aus. Für Schwarzmalerei gebe es deshalb keinen Grund.

Kaufmann Günter Tschitschke (Platz 5) verknüpfte sein Statement mit einer Kritik an der CDU und den Grünen, die den Haushalt abgelehnt hatten: „Bloß weil ich gegen das Kombibad bin, kann ich doch nicht alles in Ilvesheim in Frage stellen.“ Als weiterhin wichtiges Thema erwähnte Riemensperger das Bauprojekt L 597 mit neuer Ladenburger Neckarbrücke. Dadurch entstünde in der Gemeinde eine „völlig andere Situation“, erklärte er. Nach der Umwidmung der Schlossstraße habe die Kommune planerischen Zugriff auf die Straße. Schon früh müsse man ein Konzept erarbeiten, das sich mit dieser Situation befasse, riet der Spitzenkandidat.

„Als eindeutiger Verfechter des Kombibads“ gab sich Polizeihauptkommissar Bernhard Ries (Platz 3) zu erkennen. Computerfachmann Rüdiger Kühner (Platz 8) tritt an, weil er mitgestalten will. Die Sport- und Gymnastiklehrerin Conni Fischer (Platz 4) will für alle Menschen in der Kommune etwas bewegen. Der Ärztin Sandra Stickel (Platz 2) liegt viel am Wohl der Bürger von Ilvesheim. Bauschlosser Gernot Reichert (Platz 16) setzt sich für die Attraktivität der Kommune ein. Senioren- und Familienbetreuer Henry Hanel (Platz 11) spricht sich für Barrierefreiheit aus. Bankkaufmann Andreas Trier (Platz 6) versprach, stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu haben. Steinmetzmeister Christian Kliebisch (Platz 13) findet es traurig, wenn er mit seiner Familie nach Ladenburg ins Bad gehen muss. Deshalb kämpft er fürs Kombibad.

Der Ärztin Jeanette Hoang-Böhm (Platz 12) ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Für Malermeister Hans Kettner (Platz 10) sind gute Busverbindungen, Fahrradwege und eine Demokratiekultur von Bedeutung. Nicht präsent waren die folgenden Kandidaten: Tobias Pogadl (Platz 7), Martin Kragl (9), Steffen Damm (14), Alex Schober (15), My Le Ngyuen (17) und Yvonne Tschitschke (18).

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019