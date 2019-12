Der Abriss des Freibads kommt günstiger

Für den Abbruch des alten Ilvesheimer Freibads liegt der Gemeinde ein Angebot in Höhe von 125 763 Euro auf dem Tisch. Ein Planungsbüro hatte die Kosten auf 361 553 Euro geschätzt. Der Gemeinderat befasst sich am Montag, 16. Dezember, mit der Offerte. Eine Zustimmung sollte reine Formsache sein, schließlich hat das Gremium die Verwaltung am 17. Dezember vergangenen Jahres mit den weiteren Schritten für den Abbruch der stillgelegten Freizeiteinrichtung beauftragt.

„Der Abbruch des ehemaligen Freibades ist unstrittig, da aufgrund des Schadensbildes keinerlei sinnvolle Verwertung der Bestandsgebäude und Becken möglich ist und aufgrund der Beckentiefe vor allem im ungenutzten Zustand eine erhöhte Unfallgefahr besteht“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Strittiger ist da eher der Aufbau. Wohl hatte der Gemeinderat im Frühjahr 2015 bei zwei Gegenstimmen der Grünen für ein Kombibad gestimmt.

Angebote von acht Firmen

Auch Einwohner haben sich im Dezember 2015 per Bürgerentscheid mit großer Mehrheit für die Einrichtung ausgesprochen. Doch die CDU stieg im Mai 2018 aus und lehnt das Bad seither aus Kostengründen ab. Und die Grünen haben seit den jüngsten Kommunalwahlen drei Sitze mehr. Die CDU zählt vier Sitze, die Grünen fünf. Damit steigt die Zahl der Kombibadgegner auf neun. Die sechs Freien Wähler und die drei SPD-Räte plädieren weiterhin für das Kombibad am Standort des Freibads. Da Grünen-Fraktionschef Michael Haug angekündigt hat, jede Chance gegen das Kombibad zu nutzen, stehen da schon ein paar Fragezeichen hinter dem Projekt. Die Hoffnung für die Befürworter bleibt, dass man Badefreuden genießen und Kinder im Ort das Schwimmen lernen können. Ein Bauantrag ist gestellt. Anfang nächsten Jahres erwartet die Gemeinde die Baugenehmigung für das Projekt, bei dem zunächst ein Hallenbad entstehen soll.

Acht Firmen haben ein Angebot für den Abbruch abgegeben. Das günstigste kommt von der Firma Schneider aus Grünstadt. Die geschätzte Summe in Höhe von 361 553 Euro beinhaltete reine Abbruchkosten in Höhe von 246 858 Euro, Baustelleneinrichtung und Umgebungsschutz für 24 685 Euro, Ingenieurleistungen für 13 090 Euro sowie 16 660 Euro für die Bauüberwachung. Zusätzlich wurde eine Position für Unvorhergesehenes mit 60 259 Euro angesetzt.

Auf der Tagesordnung steht ferner die Kostenfeststellung der Sanierung des Haltestellenbereichs Schlossstraße 5, Nord und Süd. Hier wurde die Schätzung übertroffen. Aus geplanten 172 000 Euro wurden mit Nachtragskosten 210 026 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019