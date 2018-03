Der Bewegungsparcours zieht die Massen an

Anzeige

Seit mittlerweile eineinhalb Jahren toben Kinder in der Nachbarschaft von Freibad, Festplatz und Minigolfanlage. Am 30. September 2016 wurde die Anlage ihrer Bestimmung übergeben. Seither herrscht Andrang an den einzelnen Geräten, die sich auf 11 248 Quadratmetern verteilen. Der Bewegungsparcours für Jedermann lockt ebenso Interessierte an wie der Kinderspielplatz für die Jüngsten oder der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz für Schulkinder. Nur sechs Monate nach dem Startschuss am 16. März 2016 war die Fläche bebaut, die Spielgeräte standen.

Die Zeit für die Eroberung der attraktiven Bewegungsangebote war gekommen. Davon hat die Kommune lange geträumt, ohne dabei aber untätig gewesen zu sein. Die gesamte Inselgemeinde stand hinter der Bewerbung um einen alla hopp!-Standort. Mit zahlreichen Aktionen begleiteten Ilvesheimer das Verfahren. Die Dietmar Hopp Stiftung hatte für 18 generationenübergreifende Bewegungs- und Begegnungsräume insgesamt 40 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt. 127 Städte und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar wollten den Zuschlag.

Auch Ilvesheim hatte den Hut in den Ring geworfen, ebenso wie die Nachbargemeinden Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Schriesheim. Im Juni 2014 wurden die Sieger im Mannheimer Luisenpark verkündet. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz durfte jubeln. Zuschlag erteilt: Im Schlossfeld konnte die Sport- und Freizeitanlage für Schul-, Verein- und Freizeitsport entstehen. „Die Bürgerbeteiligung hat sich ausgezahlt“, zeigte sich Metz stolz auf „seine“ Ilvesheimer. „Genießen Sie die Anlage“, forderte Projektleiterin Sandra Zettel die Bürger bei der Einweihung auf. Sie tun es seit dieser Zeit.

