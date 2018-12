Der Glöckner beehrt die Sängerfamilie

Im warmen Schein vieler Kerzen fanden sich die Mitglieder und Freunde des MGV Germania Ilvesheim in der Mehrzweckhalle zur gewohnt abwechslungsreich gestalteten Weihnachtsfeier zusammen. Der Bogen spannte sich von besinnlich bis heiter, die Paillette der Programmpunkte reichte von Gesang und Musik über Gedicht bis zum Theaterstück und erreichte ihren Höhepunkt in der ureigenen Interpretation des Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“.

Mit „Klänge der Freude“ begrüßte der gemischte Chor unter der Leitung von Valentin Demeshko sein Publikum, bevor der erste Vorsitzende Gerd Wawra die zahlreichen Gäste, darunter auch Bürgermeister Andreas Metz und Altbürgermeister Roland Esche, willkommen hieß. Munter und kurzweilig ging es weiter. Der teilweise gemischte Chor gab weihnachtliches Liedgut zum Besten. Stimmgewaltig sang der ganze Saal gemeinsam „Ihr Kinderlein kommet“ und „Süßer die Glocken nie klingen“. Anni Wawra las das Gedicht „Besinnlichkeit“.

Olga und Daniel Schlecht von der Musikschule Seckenheim an Klavier und Saxophon hatten einen munteren Liederreigen vorbereitet und Gudrun Schaaf, Karin Kleinert und Irmgard Zapp erzählten die Geschichte von der Kerze, die nicht brennen wollte. Kurzweilig ging es mit einem kleinen Theaterstück weiter. In letzter Minute wollten zwei Damen (Gudrun Schaaf, Angela Salzmann) den letzten Weihnachtsbaum erstehen, so klein und mickrig er auch war. Das Gerangel nahm ein Ende, als sich herausstellte, dass sowohl sie beide, wie auch der Verkäufer (Hans-Georg Salzmann) am Weihnachtsabend ganz alleine sein würden. Am Ende freuten sich alle drei auf ein gemeinsames Weihnachtsfest.

Gerne nutzte die Vorstandschaft die warme Kulisse der Feier auch wieder für Ehrungen. Auf der Bühne konnten Robert-Willi Keil für 60 Jahre passives Mitglied und Rainer Linhard für 60 Jahre aktives Sangesmitglied im 1. Bass geehrt werden. Auch Dirigent Valentin Demeshko erhielt ein kleines Präsent für die geleistete Arbeit.

Hervorragende Darstellung

Der Höhepunkt des Abends gipfelte in der Darstellung des Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“. Die Germania-Truppe liebt die Herausforderung und vertraut vor allem der kreativen Gabe von Kerstin Wawra, die sowohl für die Idee, die Planung, die Umsetzung und die Choreographie verantwortlich zeichnete. Deko und Kostüme waren eine Gemeinschaftsarbeit aller Mitwirkenden. Hervorragend waren die Hauptrollen auf die Darsteller zugeschnitten. So gab Kerstin Wawra die Esmeralda, Hans-Georg Salzmann den Quasimodo, Andreas Winkler brillierte als Dompropst Frollo und Stefan Wech als Hauptmann Phoebus.

Alle anderen Mitwirkenden (Petra Berger, Karin und Bernd Dornacher, Klaudia Fleuchaus, Tanja Jakoby, Karin Kleinert, Bernadette, Nicklis-Bourke, Edeltraud Mayer, Angela Salzmann, Petra Volk, Anni und Gerd Wawra, Liane Winkler, Irmgard und Dieter Zapp) wechselten fließend die Kostüme, sie waren sowohl Mönche wie auch Zigeuner in Personalunion. Traditionell endete der offizielle Teil mit der Tombola und Gerd Wawra bedankte sich vor allem beim Küchenteam vom Karnevalverein Insulana. moko

