Der Götterfunke springt über

Corona macht’s möglich: Ilvesheimer stellen sich auf den Balkon, auf die Terrasse, in die Hofeinfahrt oder auf die Straße, um die Europahymne zu singen. „Freude, schöner Götterfunken“ hört man am Freitag zum gleichen Zeitpunkt an vielen Stellen in der Inselgemeinde. In gebührenden Abstand werden drei Strophen teilweise mit instrumentaler Unterstützung angestimmt.

Der MGV Germania Ilvesheim hat die Gemeinde zum Singen animiert. „Menschen in Italien, Spanien oder Frankreich haben es vorgemacht: Sie stellen sich spontan ans offene Fenster oder auf den Balkon und beginnen zu singen“, nennt Germania-Vorsitzender Gerd Wawra einen Beweggrund für die Aktion in Ilvesheim. Das Gemeinschaftsgefühl wird in den aktuell schweren Zeiten gestärkt, hebt der Vorsitzende positiv hervor. „Zudem wollen wir mit dem gemeinsamen Singen denjenigen Dank aussprechen, die im Kampf gegen das Coronavirus Einsatz zeigen“, nennt Gerd Wawra einen weiteren Grund für die Aktion nach Noten.

Es gehört in Ilvesheim bei vielen Menschen zum guten Ton, hier mitzumachen. Die Germania hat im Vorfeld die Werbetrommel gerührt und Liedtexte verteilt, auch im „MM“ war er abgedruckt. So erklingt textsicher die Europahymne von Friedrich Schiller und Ludwig van Beethoven, in der Bearbeitung von Herbert von Karajan. Viele gesellschaftliche Gruppierungen und Bürger haben Initiator Gerd Wawra im Vorfeld ein positives Feedback übermittelt. So haben die katholische und evangelische Kirchengemeinde oder auch die Arbeiterwohlfahrt ihre Teilnahme signalisiert. In der Vetter-Stiftung bedient Antje Geiter bei offenem Fenster den Flügel, auf dem Neckardamm stehen in gebührendem Abstand Sängerinnen und Sänger, in der Weinheimer Straße 25 beteiligen sich alle Bewohner und singen nach Leibeskräften auf ihren Balkonen, auf dem Kirchenvorplatz begleitet ein Saxofonist Teilnehmer. Im Vorfeld hat man hier und da Instrumentalisten üben hören, so wie in der Neckarstraße, wo ein Bürger die Posaune spielt. Auch Bürgermeister Andreas Metz kann dieser Aktion nur Positives abgewinnen. „In diesen schweren Zeiten ist das ein tolles Zeichen. Es singt zwar jeder für sich, aber dennoch gemeinsam“, lobt das Ortsoberhaupt, das „selbstverständlich“ auch mitsingt. Er verstärkt die kleine Gruppe der Verantwortlichen. In der Deidesheimer Straße stimmen Germania-Vorsitzender Gerd Wawra, sein Vize Dieter Zapp sowie deren Ehefrauen Anni und Irmgard die „Freude, schöner Götterfunken“ an. Und der Kreis beschließt eine Wiederholung. Am Freitag, 24. April, soll Ilvesheim ab 18 Uhr erneut singen. Die Germania will zuvor Liedtexte liefern. „Kein schöner Land“ steht ganz oben auf der Wunschliste.

