Der richtige Schnitt

Neues Jahr – neue Vortragsreihe. So könnte man beim Obst- und Gartenbauverein Ilvesheim den Start ins Jahr 2020 beschreiben. Der Kurs am Samstag, 11. Januar 2020, um 13.30 Uhr, beschäftigt sich mit dem Schneiden von Kern- und Steinobstbäumen. Der Baumfachwirt Peter Burger zeigt, wie durch entsprechenden Schnitt die Bäume für das Ertragsjahr 2020 fit gemacht werden können. „Das Auslichten, der Rückschnitt sowie der Erziehungsschnitt bei noch jüngeren Bäumen steht auch auf dem Programm“, teilen die Veranstalter mit. Burger wird während des Kurses auch alle Fragen bezüglich des richtigen Zeitpunkts der Schnitte, also Sommer- und Winterschnitt, beantworten.

Das Seminar findet auf dem Baumgrundstück von Walter Schmitthäuser auf der Schafweide statt. Es liegt zwischen dem Gelände der Gartenfreunde und der Ladenburger Straße. Auf dem Feldweg, vorbei an der Vogelweide, befindet sich der Eingang nach etwa 400 Metern. Auch interessierte Gäste sind bei der kostenlosen Veranstaltung willkommen. red/tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020