Der Weiteste fliegt 49 Kilometer

Ein fester Bestandteil beim mehrtägigen Fischerfest des Angelsportvereins (ASV) 1928 Ilvesheim ist der Familiennachmittag montags mit dem Luftballonweitflug-Wettbewerb, der von der Anglerjugend organisiert wird. 135 Kinder hatten ihre blauen mit Helium gefüllten Fischerfestballons mit einer Teilnehmerkarte (Name des Starters und Adresse des ASV) versehen in den Himmel aufsteigen lassen.

Der 1. Vorsitzende des ASV, Rolf Sauer, begrüßte nun die Kinder nebst Eltern oder Großeltern zur Preisverleihung des Luftballon-Ballonweitflugs im Fischerhäusl in Ilvesheim. Eine schöne Geste vom ASV ist, jedes Kind, dessen Luftballon-Teilnehmerkarten zurückgeschickt wurde, erhält ein Präsent und wird zur Preisverleihung eingeladen. Rolf Sauer informierte zunächst, dass 16 Karten zurückgesandt wurden und die durchschnittliche Rücklaufquote etwa zehn bis 15 Prozent beträgt. „Es kommt jedoch auch auf die Windrichtung an“, betonte Rolf Sauer und: „Beim 49. Insel-Fischerfestes sind viele Ballons in Richtung Pfalz geflogen und es ist wahrscheinlich, dass Luftballons in den Bäumen im Pfälzer Wald hängengeblieben sind und daher keine Karten gefunden wurden.

Die weitesten Luftballons, von denen Karten zurückkamen, flogen zwischen 40 und 49 Kilometer weit. Er informierte weiter, dass nicht die Ballons, die am kräftigsten aufgeblasen sind, am weitesten fliegen.

Wie immer begann Rolf Sauer, der bei der Preisvergabe von Heidi Klotz unterstützt wurde, mit der Preisvergabe vom Ballon, der die kürzeste Entfernung zurückgelegt hatte. Freudenstrahlend nahm als erste Seline Hartwinger ihren Preis entgegen. Ihr Luftballon war 139 Meter geflogen und bereits im Minigolfgelände in Ilvesheim gelandet. Weitere Luftballons flogen unter anderem nach Mannheim, Schifferstadt und Speyer. Bis nach Leimersheim (41 Kilometer) flog der Luftballon von Fynn Freihaut – dies bedeutete Platz 3. Der Luftballon von Jakob Theimer schaffte 44 Kilometer bis nach Herxheim und somit auf Platz 2. Am weitesten brachte es der Ballon von Leo Müller, der es bis Kandel (49 Kilometer) schaffte.

Altersgerechte Geschenke

Insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von über 500 Euro vergeben. Guter Brauch beim ASV ist, bei der Preisverleihung wird auf die altersgerechte Auswahl der Geschenke (unter anderem Galileo Experimentierkästen, Playmobil-Spielzeug) geachtet. Mit einem Hinweis auf das 50. Insel-Fischerfest vom 31. Mai bis 3. Juni 2019 wieder mit einem Ballonweitflug-Wettbewerb endete die Preisverleihung. fase

