Die Fronten sind verhärtet

Das Kombibad in Ilvesheim ist und bleibt umstritten. Das zeigen die hitzigen Diskussionen im Gemeinderat, aber auch Leserbriefe, die den „MM“ immer wieder erreichen. Die Verwaltung fühlt sich an den Bürgerentscheid und einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats gebunden – beide aus dem Jahr 2015, beide für das Kombibad. In der Gemeinde brodelt es aber immer noch. Bei den Haushaltsberatungen des Gemeinderats im März zeigt sich der Konflikt sehr deutlich. Grüne und CDU, beide Gegner des Vorhabens, wollen das Bad aus dem Haushaltsentwurf streichen. Ihnen entgegen stehen die Freien Wähler, die SPD und Bürgermeister Andreas Metz. Sie sind für das Kombibad. Der Haushalt geht am Ende durch, allerdings ohne die Stimmen von Grünen und CDU. Sie lehnen ihn ab – weil das Kombibad darin vorkommt.

Lager der Gegner wächst

Im März hofft die Gemeinde noch auf einen Zuschuss aus Berlin. Die schlechte Nachricht kommt im April, die Inselgemeinde geht leer aus. Die Verwaltung übt sich in Gelassenheit. „Die Finanzierung des ersten Bauabschnitts, also des Hallenbades, war ohnehin nicht von der Förderung abhängig“, sagt Bürgermeister Andreas Metz.

Zum Hintergrund: Im Jahr 2018 hatte die Verwaltung zunächst vor, das Kombibad komplett über Kredite zu finanzieren – rund 15 Millionen Euro. Die Kommunalaufsicht erteilte diesem Vorgehen damals eine Absage. Im Jahr 2019 ändert die Gemeinde ihr Vorgehen, Das Projekt wird in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten wird das Hallenbad realisiert, im zweiten das Freibad. 10,5 Millionen soll der Hallenbad-Bereich kosten, 4,5 Millionen der Freibad-Bereich. Der Hallenbadteil soll in etwa zur Hälfte aus Rücklagen und Krediten finanziert werden. Der Freibadbereich wird noch außen vor gelassen. Ob und wie er realisiert wird, ist fraglich. Diesem Vorgehen stimmt die Aufsichtsbehörde zu. Mit einer Baugenehmigung rechnet die Verwaltung im Frühjahr 2020.

Doch das Ergebnis der Gemeinderatswahl macht das Leben für die Kombibad-Befürworter aber nicht einfacher. Der Grund: Die Grünen gewinnen drei Sitze dazu, das Lager der Gegner wächst. Jetzt steht es im Gemeinderat nur noch 10:9 für das Vorhaben. „Mit so einer knappen Mehrheit lässt sich das Bad nicht vernünftig bauen, wir brauchen einen Kompromiss“, sagt Metz. Dieser scheint in weiter Ferne, das bekommen alle Beteiligten noch einmal in der September-Sitzung des Gemeinderats zu spüren. Beim Kombibad sind die Fronten verhärtet.

Dass es bei Fragen rund um Schwimmbäder aber auch Fortschritte in der Inselgemeinde geben kann, zeigt das alte Freibad. Dessen Abriss rückt immer näher. Der Gemeinderat beauftragt in seiner Dezember-Sitzung den Abriss – er kommt deutlich günstiger als gedacht. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, sagt Peter Riemensperger von den Freien Wählern. Geplanter Beginn des Abbruchs ist im April. „Es ist auch eine Frage der Sicherheit, dass das Bad ordnungsgemäß zurückgebaut wird“, sagt Michael Haug (Grüne). Für ihn, wie für alle anderen Gemeinderäte, ist die Notwendigkeit des Abrisses unstrittig.

