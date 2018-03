Die ganz besondere Atmosphäre des Lichts

Anzeige

„Hier Ausstellung“: An der Tür klärt ein Blatt darüber auf, was sich in Ilvesheims Trauzimmer verbirgt. Künftige Hochzeitspaare und ihre Gäste können in dem Raum nicht nur einer feierlichen Zeremonie beiwohnen, die in den Hafen der Ehe führt, sondern auch Bilder von Claudia Fritsche bewundern – sofern sie dafür Augen haben. Seit 2011 wird im Rahmen der InselArt das Trauzimmer als Ausstellungsraum genutzt, wie die Kulturschaffende Dagmar Klopsch-Güntner bei der Vernissage der Ausstellung gestern betonte. Bürgermeister Andreas Metz öffnet hierzu immer wieder gerne das Zimmer Nummer 15.

Der Betrachter steht aktuell vor sieben Bildern in unterschiedlicher Größe, die das Thema Natur und Spiegelungen aufgreifen. „In meinen Bildern versuche ich in einer Zeit, die immer hektischer und lauter wird, den Gegenpol durch Besinnung und Ruhe auszudrücken“, umschreibt die Künstlerin ihre Intention. Licht und Wasser sind dabei die wichtigsten Elemente und folglich ein großes Thema, so Claudia Fritsche. Sie will Gefühle erzeugen. Es geht ihr um die Schönheit der Natur. Ein Beispiel sind die Wasserspiegelungen, die eine ganz besondere Atmosphäre des Lichtes erzeugen.

Die Lehrerin der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim hat schon während ihrer Ausbildung einen Schwerpunkt auf Kunsterziehung und Kunstgeschichte gelegt. Ihre ersten Bilder zeigte die Seckenheimerin im Jahre 2000 in Mannheim. Ihr Wissen gibt sie in Workshops weiter.