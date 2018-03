Die Kommune zieht die Reißleine

Anzeige

Der kommunale Kindergarten Rappelkiste wird zum 1. September dieses Jahres dem Verein Kinderkiste Heidelberg übertragen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend dem Wechsel einhellig zugestimmt. Die Kinderkiste betreibt ab dem 1. September dann drei Betreuungseinrichtungen in der Insel-Gemeinde. Aktuell führen die Heidelberger Einrichtungen in der Goethestraße 15 und in der Heddesheimer Straße 33.

Vor der Abstimmung hatte sich ein Vater einer Tochter, die die Rappelkiste besucht, irritiert über den Wechsel der Betriebsträgerschaft gezeigt. Er fand die Rahmenbedingungen nicht geklärt. Bürgermeister Andreas Metz versicherte dem Vater, dass man sich ausführlich mit der Thematik beschäftigt und alle Aspekte berücksichtigt habe. Es gebe eindeutige rechtliche Regelungen, so das Ortsoberhaupt. So sei auch an die betriebliche Altersvorsorge gedacht. Ein Punkt, den die Gemeinderäte bei der Abstimmung auch explizit verankert wissen wollten.

Seit 1993 betreibt die Gemeinde in Eigenregie den Kindergarten – zunächst in einer Containeranlage, ab 2004 in einem Neubau neben der Mehrzweckhalle. Aktuell bietet die Einrichtung 99 Plätze, davon 40 in Form der Ganztagesbetreuung. Seit längerer Zeit hat die Gemeinde Probleme, Fachpersonal zu finden. Es herrscht eine hohe Fluktuation, auch in der Führungsebene. Seit vergangenem Jahr ist die Leitungsstelle vakant, so Metz. Durch mehrfachen Personalwechsel in den vergangenen Jahren gab es keine Kontinuität im Bereich der pädagogischen Arbeit. Als Ausweg sah die Verwaltung die Übergabe der Trägerschaft. Im größeren Verbund sieht das Rathaus die Chance der Problembewältigung.