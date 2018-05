Die lange Vakanz beendet

Anzeige

Trotz seiner zahlreichen Freizeitaktivitäten hat er sich berufsbegleitend die Qualifikation für den gehobenen Dienst erworben. Von 2015 bis 2017 waren die Wochenenden fürs Büffeln reserviert. In dieser Zeit kam dann aber auch noch der heute zweieinhalbjährige Sohn des Ketscher Paares auf die Welt. Seine Berufskarriere startete Marc Schneider, der in Schwetzingen auf die Welt kam, in seiner Heimatgemeinde Ketsch. Im dortigen Rathaus nahm er seine Ausbildung auf. Es folgten Stationen in Nussloch und Ludwigshafen.

Aus Waghäusel gekommen

Gekommen ist Schneider aus der Großen Kreisstadt Waghäusel, wo er das Amt für Ordnung und Umwelt leitete. Das Waffen- und Sprengstoffrecht sowie die Ortspolizeibehörde und der Bereich Forst zählten unter anderem zu Schneiders Aufgabengebiet. Bei den Anforderungen in Ilvesheim wird ihm seine Fitness, die er sich bei seinen Sportarten holt, von großer Hilfe sein. Die Ilvesheimer hoffen natürlich auf Stehvermögen in dem Sinne, dass die Stelle des Hauptamtsleiters besetzt bleibt.

