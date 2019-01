„Die Rolltreppen von La Palma“ springen ein

Bei der Reihe Kultur im Dunkeln hat sich ein Wechsel ergeben. Am Donnerstag, 31. Januar, springt die Gruppe „Die Rolltreppen von La Palma“ für die musikalischen Kollegen von Dagefoer ein. Ab 20 Uhr erklingt im Schwarzen Salon in der Schloss-Schule Ilvesheim dennoch Musik aus dem gleichen Genre.

Denn die Rolltreppen, die vor fünf Jahren schon einmal zu gast waren, präsentieren Wohlfühlmusik wie man sie auch von Dagefoer kennt. Es werden Lieder angestimmt, die dazu dienen den Winter zu vertreiben. Die Band ruft Wind und Palmen in Erinnerung. Wehmütig lässt das die Besucher an ihren vergangenen Sommerurlaub zurückblicken. Bettina Donneberg, Ulla Klinkhart, Jörg Fischer, Jochen Waibel und Uli Neff setzen neben ihrer Stimme die verschiedensten Instrumente ein – dazu zählen Melodika, Akkordeon, Gitarre, Ukulele, Kontrabass, Cajon und Schlagzeug. Laut Veranstaltungschef Gunter Bratzel gibt es noch wenige Karten für das Konzert am 31. Januar. Im Rahmen der Reihe finden zwei Veranstaltungen statt. Am Donnerstag, 14. Februar, tritt Ben Black ab 20 Uhr auf. Sein charakteristischer Gesang sowie seine Akustikgitarre bilden die Basis für rockige Arrangements.

Zum Abschluss des Veranstaltungsreigens im Schwarzen Salonlockt am Mittwoch, 13. März, eine märchenhafte Klangreise. Beim Auftritt von FabuLust sind Musikstücke und Märchen perfekt aufeinander abgestimmt. Irmela Kopp, Bernadette Pack und Nelly Noack verbinden Märchen, Violoncello und Shrutibox. In der Dunkelheit kann der Besucher seiner Fantasie freien Lauf lassen. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019