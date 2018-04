Die Sinnesorgane spielerisch angeregt

Anzeige

Zum Beispiel läuft jemand unter einer Brücke durch und hat den Einfall, man könne dort ein Windspiel anbringen, um das Sinnesorgan Ohr anzuregen. „Erstmal alles aufschreiben, auch wenn es unmöglich scheint, denn nichts ist unmöglich, erstmal“, so Désirée Blank.

An der ersten Station angekommen, erwartete die Teilnehmer eine kleine Sinnesschulung, kombiniert mit Inspiration für Vorschläge zum Parcours. 20 Socken, versehen mit zehn verschiedenen Gerüchen, die jeweils zweimal vergeben wurden, hingen an einem Seil zum Riechen und Erraten. Lea Gerschwitz, die Projektleiterin von Matchbox, erklärt, man solle sich hierbei auf den Geruch konzentrieren und ihn seinem Geruchspartner zuordnen – Riechmemory sozusagen. Nebenan hingen Luftballons, gefüllt mit Wasser, Reis, Sand, Rinde und Kircherbsen, die bei Bewegung unterschiedliche Klänge von sich gaben. An der zweiten Station trafen die Teilnehmer auf Klangregisseur und Musikproduzent Lennart Scheuren. Er erklärte, dass er sich für das Projekt in Workshops mit den Schülern der Schloss-Schule und der Friedrich-Ebert-Grundschule auf die Suche nach der intensiven Wahrnehmung Ilvesheims begibt.

Eine Station weiter begegnete den Teilnehmern eine weitere Mitarbeiterin von „Matchbox“, welche den Namen und den Sinn der Organisation schilderte. Match steht hier für etwas, das gut zusammenpasst. In diesem Sinne handelt Matchbox nach einem gleichen Prinzip.

Künstler, die von außerhalb des Ortes kommen, werden mit einer Stadt „gematcht“ und somit entsteht eine „interessante Mischung, bei der immer etwas Spannendes herauskommt“, so Yasmin Gebhard. Der Eingang der Friedrich-Ebert-Schule war die letzte Station. Alena Butscher bot Lebensmittel mit verschiedenen Geschmacksrichtungen an, um auch das Sinnesorgan Mund zu einzubeziehen. Zudem gab es Brezeln, Apfelschorle und Wasser, um nach knapp zwei Stunden Dauerbetrieb des Gehirns bei ausklingenden Gesprächen wieder zu Kräften zu kommen.

„Im Alltag macht man sich keine Gedanken über die Sinnesorgane. Dieser Spaziergang war eine gute Gelegenheit, das mit anderen Sinnen zu erfahren. Man erweitert bewusst und spielerisch den Horizont“, befürwortet Bürgermeister Andreas Metz das Projekt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018