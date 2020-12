Die wichtige Rolle der Bücher

Frauen in Spitzenpositionen sind immer noch unterrepräsentiert, ebenso wie als selbstständige Unternehmerin. Wenn man noch dazu aus Brasilien stammt und eine dunkle Hautfarbe hat, macht es das Ganze nicht einfacher. Dass man es aber dennoch schaffen kann, einen weltweit operierenden Onlinehandel zu betreiben, das beweist Vanessa Pfeil mit ihrer Firma „Livros for Kids“.

Geboren ist sie in Rio de Janeiro und in einer Favela aufgewachsen. Als sie drei Jahre alt war, wurde ihr Vater, der beim Militär war, ermordet und ihre Mutter musste sie und ihre drei älteren Geschwister alleine aufziehen. „Das war für sie nicht einfach“, so Vanessa Pfeil, die heute mit ihrer Familie in Neu-Edingen wohnt, im Gespräch. Doch ihre Mutter war immer darauf bedacht, dass es ihren Kindern gutgeht und sie eine gute Ausbildung bekommen.

Schon früh Unternehmerin

Vanessa Pfeil selbst hat schon zu Hause in Rio mit 19 Jahren ihr erstes kleines Unternehmen gegründet. Damit hat sie sich ihr Studium finanziert, das sie mit dem Master in Psycho-Pädagogik abgeschlossen hat. Dabei hat ihr vor allem die Arbeit mit Kindern schon immer sehr viel Spaß gemacht. Es war ihr damit auch möglich, sich eine eigene Wohnung und ein kleines Auto zu leisten.

2004 lernte sie dann ihren Ehemann Volker kennen, der für seine Firma in Brasilien arbeitete, und kam 2008 mit ihm nach Deutschland. Hier begann sie ein Masterstudium im Business-Management in Worms, das sie aber wegen ihrer Schwangerschaft abbrechen musste. An eine Fortführung war nach der Geburt der Zwillinge Vincent und Valentina nicht mehr zu denken.

Wenig Rücksicht auf Mütter

Als die beiden dann in den Kindergarten kamen, wollte sie wieder arbeiten. „Doch immer wenn ich sagte, dass ich Zwillinge habe, wurde ich abgelehnt“, so Vanessa Pfeil über die vergebliche Arbeitssuche. Sie bedauert es sehr, dass man hier nicht mehr Rücksicht auf Mütter nimmt: „Als Mutter mit zwei Kindern hat man es unheimlich schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. Da müsste sich dringend etwas ändern.“ Und so kam es, dass sie 2016 ihre eigene Firma „Livros for Kids“ gründete. Hier vertreibt sie weltweit Kinderbücher auf Portugiesisch und inzwischen auch weiteren Sprachen.

Bücher spielten in ihrem Leben immer eine wichtige Rolle. Mit vier Jahren hat sie sich das Lesen selbst beigebracht, wie jetzt auch ihr Sohn Vincent. Außerdem wachsen ihre Kinder zweisprachig auf. Vor allem natürlich, damit sie sich mit ihrer inzwischen leider verstorbenen Oma und den Verwandten in Brasilien unterhalten können. Und wie geht das besser als mit Kinderbüchern.

Große Nachfrage

Da es in Bibliotheken so gut wie keine brasilianischen Kinderbücher gibt, wurden sie einfach angeschafft. Rund 200 gab es anfangs bei Familie Pfeil. Diese wiederum wurden später an Freunde ausgeliehen oder auch verkauft. „Es gab da eine so große Nachfrage, dass ich die Idee zu meiner Firma bekam“, freut sich die Unternehmerin. „Livros for Kids“ war geboren. Und so kommen seither die Bücher direkt aus Brasilien nach Neu-Edingen. Vertreiben darf die Bücher nur Vanessa Pfeil. Aber es gibt inzwischen weltweit in etwa 30 Ländern ein Netzwerk mit 25 Repräsentanten, darunter 23 Frauen. So wurden bereits mehr als 100 000 Bücher verkauft, Tendenz steigend.

Mit Recht kann Vanessa Pfeil stolz darauf sein, es als Frau und Mutter, Ausländerin und Dunkelhäutige geschafft zu haben, Inhaberin einer der größten portugiesischen Buchverteilerinnen weltweit zu sein. „Unternehmen ist nirgendwo einfach“, so Vanessa Pfeil, „und wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, außerhalb deines Landes, deiner Muttersprache, können die Dinge noch schwieriger sein. Aber ich bin hier in Deutschland und mache mein Ding und es hat funktioniert“.

Sie bezeichnet sich selbst als Aktivistin, setzt sich wo sie nur kann für die Rechte der Frauen und gegen Rassismus ein. „Kein Kind wird mit Rassismus geboren“, so die Aktivistin. Ihre Firma ist durch Frauen groß geworden, auch darauf kann sie sehr stolz sein.

Hilfe der Schwiegereltern

Vanessa Pfeil, die inzwischen noch Tochter Victoria bekommen hat, fühlt sich sehr wohl in ihrer neuen Heimat. Großen Anteil haben dabei neben ihrem Ehemann auch ihre Schwiegereltern, die sie sehr unterstützen. Ohne deren Hilfe wäre die ganze Arbeit sicher nicht zu bewältigen. Derzeit macht sie alles alleine, überlegt aber, ob sie vielleicht im nächsten Jahr jemanden zur Unterstützung einstellen soll.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020