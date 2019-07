„Wir haben keine Absagen wegen der Hitze“, erklärt Oliver Grimm. Den Handball-Abteilungsleiter der Spielvereinigung 03 Ilvesheim überrascht das nicht: „Die wollen doch alle Handball spielen.“ Grimm ist einer der Hauptorganisatoren des Ilvesheimer Neckar-Cups, und die haben sich mit umfangreichen Maßnahmen auf die angekündigte Hitze und Sonne eingestellt. „Wir haben zusätzliche Planschbecken und Wasserspender aufgestellt und haben für zusätzlichen Sonnenschutz gesorgt“, so Grimm.

Besonders die Wasserattraktionen sorgten während der drei heißen Tage nicht nur für die ersehnte Erfrischung und Abkühlung, sondern auch für viel Spaß. Dass am Samstag kurz nach 10 Uhr plötzlich der Rasensprenger auf Platz vier anging und für die dortigen Spieler für eine kurze nasse Abkühlung sorgte, hatte allerdings eine technische Ursache und gehörte nicht zum organisierten Kühlprogramm der Veranstalter, wie der Stadionsprecher erklärte.

Nasse Schwämme

Der 29. Ilvesheimer Neckar-Cup stand ganz im Zeichen der Hitze. Mit nassen Schwämmen machten Trainer und Betreuer bei jeder Gelegenheit ihre Spieler nass, wer nicht gerade spielte wurde umgehend in den Schatten geschickt. All die Maßnahmen haben gewirkt, wie Grimm im Anschluss an die Veranstaltung berichtet: „Wir hatten keine Verletzten, weder beim Spiel noch mit Kreislaufproblemen wegen der Hitze.“

136 Mannschaften aus der Region sind an drei Tagen angetreten und haben um einen der Siegespokale gespielt. Gespielt haben in der Gluthitze nahezu alles Alterklassen, von den Minis über die A-, B-, C-, D- und E- Jugend bis hin zu den Senioren. Und auch die Ilvesheimer Ortsmeisterschaft wurde wieder ausgetragen. Das Laienturnier fand bereits zum fünften Mal statt. (Wir berichteten in der Montagausgabe).

Aufwärmen im Schatten

Stellenweise wurde das Aufwärmtraining der einzelnen Mannschaften in den Schatten der Haupttribüne verlegt. Aber das intensive Aufwärmen zeigte bereits, dass die Spieler das Turnier trotz der Hitze ernst nahmen. „Nein, die Hitze macht mir nichts aus“, wie Markus aus Edingen zwischen Aufwärmen und Spielbeginn sagte. Spätestens nach dem Anpfiff war dann bei den Spielern die Hitze völlig verflogen, temporeiche und taktisch spannende Spiele begeisterten die vielen Zuschauer, die ihre Mannschaften lautstark anfeuerten. „Wir haben genügend zum Trinken dabei“, berichtet Melanie und zeigt auf zwei Kühlboxen voller eisgekühlter Getränke: „Die sind aber nicht nur für meine zwei Spieler“, wie sie noch anmerkte.

„Wir sind sehr zufrieden, dass alles wieder mal reibungslos funktioniert“, wie Organisator Grimm berichtet: „Auch bei der Hitze.“ Grimm spricht von einer punktgenauen Organisation und Durchführung, die gerade bei der Hitze noch wichtiger ist, damit die Mannschaften nicht länger als nötig sich in der glühenden Sonne aufhalten müssen: „Wir haben den Spielplan ganz genau eingehalten.“

Samstagabend stand dann eine andere Traditionsveranstaltung auf dem Programm: Die schon fast legendäre Open-Air Party der Handballer. Dort feierten nicht nur die Handballer, sondern ab später Stunde auch viele Seckenheimer, die die Ilvesheimer Handball-Party dem Seckenheimer Straßenfest vorzogen. Im nächsten Jahr wird das Kleinfeldhandballturnier im Neckarstadion Ilvesheim zum 30. Mal ausgetragen. Dieses Jubiläum ist bereits auf den 27. und 28. Juni 2020 terminiert.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/ilvesheim

