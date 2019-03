Dirigentin vom Start begeistert

Die erste Probe des „Projektchores Chécy“ für das Konzert am Samstag, 1. Juni, in Ilvesheims französischer Partnergemeinde Chécy anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft war ein voller Erfolg: Die ersten Versuche hörten sich schon sehr gut an. „Ich bin begeistert und hätte nicht gedacht, dass wir bei der ersten Probe so weit kommen“, so Elisabeth Nadler, die Leiterin des Projektchores.

Das Konzert anlässlich des Jubiläums wird unter der Leitung von Philippe Gabez stehen. Zu Gehör gebracht werden der 42. Psalm „Wie der Hirsch schreit“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und das Stück „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré. Zum Start der Proben hatten sich sieben Sängerinnen und sechs Sänger von insgesamt gemeldeten 26 im Multifunktionsraum der Friedrich-Ebert-Grundschule eingefunden. Nicht alle Sänger kommen aus der Inselgemeinde, auch Seckenheimer und Feudenheimer sind mit von der Partie und finden die Idee eines Projektchores großartig. Dass das Singen in einem Chor Freude bereitet, sah und hörte man allen an. Freude am Gesang reicht aus, Vorkenntnisse oder Erfahrungen werden nicht erwartet, jedoch verfügen fast alle Singfreudigen über Chor-Erfahrung.

Auch Bürgermeister erfreut

Zehn Proben sind geplant. Projektchorleiterin Elisabeth Nadler begrüßte die Sänger und zeigte sich ebenso wie Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz über das große Interesse am Projektchor sehr erfreut. „Die Idee eines gemeinsamen Konzertes mit einem eigens dafür ins Leben gerufenen Chor kam von unseren französischen Freunden aus Chécy anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums“, so der Bürgermeister. „Die Reise nach Chécy findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Freitags vor dem Konzert wird geprobt. Am Samstag wird dann nach dem Konzert gemeinsam gefeiert.“

Im organisierten Bus nach Chécy sind fast alle Plätze besetzt, einige Mitbürger werden mit ihrem privaten PKW fahren, man hoffe auf eine sehr schöne gemeinsame Reise mit vielen Eindrücken, ließ Bürgermeister Andreas Metz weiter wissen.

In der ersten Hälfte der Probe übten Frauen und Männer gemeinsam. Felix Mendelssohns Stück ist die Vertonung des „Psalm 42“ aus der Bibel. Das Werk ist nicht nur durch die Stimmeinsätze zu verschiedenen Zeiten sehr anspruchsvoll. Gemeinsam gesungen wurde auch „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré – ein religiöses Werk in Französisch. Viel Wert, das wird bei der ersten Probe in ruhiger und lockerer Atmosphäre deutlich, legt Chorleiterin Elisabeth Nadler auf Aussprache, Dynamik und Klanggestaltung.

„Eine tolle Sache“

„Es hat viel Spaß gemacht, und der Projektchor ist eine tolle Sache. Mendelssohns Stück habe ich schon einmal im Chor gesungen“, so Teilnehmerin Cordula Lang. Chorsänger Magnus Holzschuh war schon bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde dabei, die Teilnahme am Projektchor sei für ihn deshalb keine Frage gewesen.

Weitere Sänger für den Projektchor sind auch jetzt noch willkommen.

