Diskussion um Bewirtung: Alles bleibt beim Alten

Auf eine „konstruktive und angeregte Diskussion“ hoffte Dirk Jansch, Vorsitzender des Tennisclubs Neckar (TCN) Ilvesheim, bei der Hauptversammlung im vereinseigenen Clubhaus. Denn interessante Themen standen auf der prallgefüllten Tagesordnung. In einem kurzen Rückblick ließ Jansch die zahlreichen sportlichen und geselligen Highlights des vergangenen Jahres Revue passieren. Mit vier ersten Plätzen und sechs Zweitplatzierungen konnte man auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Zudem standen viele vergnügliche Feste, darunter ein Tennis-Fußballturnier und ein spanischer Abend, an.

Der Vorsitzende erläuterte, dass in der neuen Saison einige Mannschaften weniger gemeldet würden. Ursächlich hierfür seien neben einigen Wohnortwechseln auch die geringer werdende Bereitschaft, sich die Spieltermine freizuhalten. „Jahrelang haben wir immer mehr Mannschaften gemeldet“, so Jansch und weiter: „Jetzt findet sozusagen eine natürliche Reinigung statt, leider ein Trend der Zeit“. „Nichtsdestotrotz wird auf der Anlage noch jede Menge netter Sport zu sehen sein“, ließ Jansch augenzwinkernd wissen und gab an Florian Brümmer weiter, der in Personalunion die Ämter des Jugendwartes und des technischen Ausschusses innehat.

Zur Saisoneröffnung werden die sechs Plätze spielbereit sein, verkündete dieser. Der für die Finanzen zuständige Thorsten Weil erläuterte den Stand der Kasse, die Revisoren Markus Maier und Volker Herbel bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Ein großes Thema des mit 315 Mitgliedern eigentlich gut aufgestellten Tennisclubs stellte sich in der Bewirtung des Vereinsheims. Diese wurde seit langen Jahren über die Clubdienste gewährleistet. Im vergangenen Jahr taten sich hierbei Lücken auf. Einige Mitglieder leisteten ihren Clubdienst lieber in „Bar“ ab, diese Arbeitseinsätze fehlten. Eine Umfrage sollte Klärung bringen. Den zu zahlenden Betrag für nichterbrachte Dienste zu erhöhen stand ebenso zur Diskussion, wie die Reaktivierung der über 70-Jährigen, welche vom Dienst freigestellt sind, wie die Anschaffung eines Getränkeautomaten für unter der Woche. Nach langen Diskussionen ließ man erst mal alles beim Alten, zumal die Wochenenddienste bisher immer besetzt waren.

Jugendbeiträge erhöht

Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder für eine leichte Erhöhung der Jugendbeiträge – für Mitgliederkinder ist der Beitrag ab dem dritten Kind ab dieser Saison frei. In Sachen Platzbelegung erwartet die Mitglieder etwas ganz Neues, man belegt den Platz nun „Online“ mittels eines elektronischen Buchungssystems. Ein großer Vorteil für die Spieler, denn konnte man sich für den Platz an der Tafel bisher nur für denselben Tag hängen, kann man online den betreffenden Termin nun schon eine ganze Woche vorausbuchen. Armin Gattung stellte mit einem kleinen Crashkurs das neue System vor. Für die Mitglieder, die nicht über Internet verfügen, gibt es nach wie vor die Möglichkeit auf der Anlage den Platz zu belegen. moko

