Doppelspitze führt nun Sozialdemokraten

Was die Sozialdemokraten gerade bundesweit suchen, das hat Ilvesheim seit wenigen Tagen schon, nämlich eine Doppelspitze. Zusammen mit dem bisherigen Vorsitzenden Simon Schubert führt nun auch Pinar Karacinar-Gehweiler die SPD Ilvesheim.

In der SpVgg-Clubhausgaststätte fand die ordentliche Hauptversammlung der SPD Ilvesheim für das Geschäftsjahr 2018 statt. Dazu begrüßte der Vorsitzende etliche Mitglieder. Simon Schubert dankte zunächst allen Helfern für die Abwicklung des kurz zuvor gelungen durchgeführten Flohmarkttages, der angesichts sonnigen Wetters der Parteikasse guttat.

Rundfahrt am 17. Oktober

Dann blickte er auf das Jahr 2018 zurück, wobei auch immer schon das laufende Jahr mit anklang, lagen doch die zu berichtenden Termine, wie Kabarett Dusche, die Jahresfeier mit Ehrungen, die Rote-Ostereier-Aktion, der 1. Mai im Park bzw. im Fischerhäusel, das Spielplatzfest oder der Flohmarkt teils deutlich über zwölf Monate zurück. Auch an Jazz im Hirsch erinnerte er, wobei dieser Termin für 2019 krankheitsbedingt nicht stattfinden kann. An der Ortsrundfahrt mit Rolf Sauer hatten Stammgäste aber auch Neuinteressierte teilgenommen, am 17. Oktober soll die nächste Rundfahrt angeboten werden.

Schubert dankte allen Akteuren sowie Helfern und freute sich an diesem Abend stellvertretend Karin Diercksen als einem von einem halben Dutzend neuen Mitgliedern, das Parteibuch überreichen zu können. Obgleich es die Versammlung zum Jahr 2018 war, spielte das laufende Jahr mitsamt der unbefriedigend gelaufenen Kommunalwahl natürlich beim Bericht aus dem Gemeinderat eine Rolle. Die Verluste für die Orts-SPD sei dem Bundestrend geschuldet gewesen, war der allgemeine Tenor, denn lokalpolitisch sei man ohne Frage außerordentlich engagiert. Ob Kinderbetreuung oder verlässliche Grundschule, man habe konstruktiv Ilvesheim mit vorangebracht. Zum Kombibad habe man eine klare Meinung, denn „Ilvesheim kann sich ein Kombibad leisten, die Finanzierung ist durch Rücklagen und zinslose Kredite gegeben“, so Dagmar Klopsch-Güntner und Rolf Sauer. Sozialexperte Dieter Bühler konstatierte saldiert sogar eine Senkung der Betriebskosten durch den Neubau. Dass die Gemeinde zur Finanzierung etwa Spielplätze verkaufen würde, schloss die SPD Ilvesheim aus.

Klausurtagung akzeptiert

Dem mit einem leichten Überschuss von Bernd Bischer erstellten Kassenreport folgte der bestätigende Revisionsbericht, mit dem Uwe Settelmaier und Marie Bühler ohne Probleme die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbeiführen konnten. Schubert dankte an dieser Stelle jenen Funktionsträgern, die aus triftigen Gründen nicht weiter zur Verfügung stehen konnten, für ihr Engagement.

Dann folgten die gut vorbereiteten Wahlen, die ebenso zügig wie harmonisch abliefen (siehe Infokasten), so dass auch dem Vorschlag von Pinar Karacinar-Gehweiler, mit einer Klausurtagung die kommenden Aufgaben und Themen anzugehen sowie Ideen und Perspektiven zu entwickeln, angenommen wurde.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019