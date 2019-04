Drei Jahre Bauarbeiten in der Goethestraße

Der Haushalt 2019 der Gemeinde Ilvesheim fand nur die Zustimmung von SPD und Freien Wählern (wir berichteten) – den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 genehmigten neben der SPD und den Freien Wählern auch die CDU und die Grünen. Im Erfolgsplan stehen Erträge in Höhe von einer Million Euro. Die Aufwendungen stehen knapp darunter, so dass ein geringfügiger Jahresgewinn in Höhe von 550 Euro zu Buche schlägt.

Gestiegene Wasserkosten

Im Erfolgsplan konnten die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes (200 000 Euro) und der Reparaturen der Hausanschlüsse (125 000 Euro) aufgrund der aktuellen Entwicklungen leicht abgesenkt werden. Dagegen stiegen die Kosten für den Wasserbezug (410 000 Euro). Dafür gibt es zwei Gründe: Es wurde mehr Wasser benötigt, das zudem teurer geworden ist.

Der Vermögensplan hat bei den Ein- und Auszahlungen ein Volumen von 735 000 Euro. Hier gibt es zwei Schwerpunkte. Die Leitungserneuerungen in der Straße Am Freibad kommen auf 100 000 Euro, für die Goethestraße sind diesbezüglich 125 000 Euro eingeplant. Die Leitungserneuerung in der Goethestraße erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren. Das Gesamtvolumen addiert sich auf 300 000 Euro. Die aktuellen Investitionen und die Deckungsmittellücken aus den Vorjahren sollen über einen Kredit in 633 950 Euro ausgeglichen werden. neu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019