Drei Vorstandsdamen legen im Mai ihre Posten nieder

Die Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim würdigte zum dritten Mal treue Mitglieder bei einer Ehrungsmatinee in der Clubhausgaststätte am Neckarstadion. 32 Mitglieder wurden ausgezeichnet. Sie halten dem Breitensportverein seit 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren die Treue. Elf Kinder der Tanzgruppe „Fairytale“ erfreuten die Besucher mit einer Einlage. Unter der Leitung von Michelle Menz bewiesen die jungen Mitglieder neben Rhythmusgefühl vor allem, dass sie Spaß am Tanzen und der Musik haben.

Nach der Begrüßung informierte die SpVgg-Vorsitzende Dagmar Klopsch-Güntner über anstehende Änderungen in der Vorstandschaft. So wird Sonja Kneier das Amt der Geschäftsführerin von Petra Feuerstein übernehmen und Doris Merrill wird als Kassiererin aufhören. Sie selbst werde ihr Amt als 1. Vorsitzende nach zwölf Jahren auch bei der Jahreshauptversammlung im Mai aufgeben.

In ihrem Rückblick ließ sie wissen, dass der Verein mittlerweile schuldenfrei sei. Er habe ein Beachvolleyballfeld geschaffen und auch die Duschen wurden renoviert. „Der Verein steht gut da“, führte die Vorsitzende aus. Sie hoffe den neuen Pachtvertag mit der Gemeinde noch bis zur Hauptversammlung unter Dach und Fach zu bringen. Eine erfolgreiche Arbeit sei nur im Team möglich, betonte Klopsch-Güntner. Sie dankte für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung insbesondere Petra Feuerstein, Klaus Neumann, Doris Merill sowie Harald Schubert.

Musikalische Umrahmung

Für die musikalische Umrahmung zeichnete sich das Ladenburger Musikduo „Dejà-vu“ – Silvia Friess und Norbert Schmitt – verantwortlich, welches sowohl mit bekannten englischen als auch deutschen Liedern zu gefallen wusste. Beim Ehrungsreigen stellte die Vorsitzende das jeweilige politische und sportliche Zeitgeschehen dem Eintrittsjahr der Jubilare in die SpVgg gegenüber. Vor 25 Jahren trat auch der jetzige 2. Vorsitzende Klaus Neumann in den Verein ein. Nicht alltäglich – seit seinem Vereinseintritt begleitet er Vorstandsämter bei der Spielvereinigung. In 25 Jahren hat Neumann die Positionen Pressewart, dritter und zweiter Vorsitzender sowie Handballabteilungsleiter eingenommen. Stets waren es mehrere Ämter, die er ausübte. In bewährter lockerer Weise stellte Neumann die einzelnen Jubilare vor. Wertvolle Informationen hatte er dabei von Inge Will erhalten. Stellvertretend seien Karlheinz Feuerstein, für 60 und Heinz Feuerstein für 70 Jahre Mitgliedschaft aufgeführt. „Karlheinz Feuerstein ist eine Symbolfigur der Spielvereinigung und ein Mann des Ausgleichs mit dem Herzen am rechten Fleck“, ließ der 2. Vorsitzende wissen. Feuerstein feierte als Fußballer, Trainer, Betreuer und Funktionär zahlreiche Erfolge.

Als Spieler sorgte er mit seinem Ilvesheimer Team in der 1. Amateurliga – damals die dritthöchste Klasse Deutschlands – für Furore. Die Kameradschaft sei für ihn ein hohes Gut und Engagement, Loyalität, Treue und Ehrlichkeit seine Charakterzüge. Des Weiteren war er Jahrzehnte Betreuer beim Insel-Cup und bei Festen immer als Helfer zu finden. Heinz Feuerstein sah man früher auf dem Fußballplatz. Als Regisseur bei der Theatergruppe des MGV Aurelia erlangte er Bekanntheit. Er führte die Theatergruppe über 50 Jahre. 1996 wurde Heinz Feuerstein mit der goldenen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg geehrt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019