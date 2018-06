Dürfen künftig auch Tiere bestattet werden?

Anzeige

Die Einschränkung, so das Ortsoberhaupt, ändere aber nichts an dem Ziel, die Friedhöfe attraktiver zu gestalten. Sie sollen zum Anziehungspunkt für die Hinterbliebenen werden. SPD-Rat Rolf Sauer betonte, dass etwas getan werden müsse. Er zeigte sich darüber enttäuscht, dass nur wenige Bürger die Möglichkeit zur Mitgestaltung wahrgenommen haben. Er riet, sich vor Ort mit der Thematik auseinanderzusetzen. So sahen es auch Peter Riemensperger (Freie Wähler) und wie Barbara Hefner (CDU). Michael Haug (Grüne) lobte eine „interessante Sammlung“ an Vorschlägen. Dagmar Klopsch-Güntner (SPD) zeigte Gefallen an der Idee eines Tierfriedhofs.

Die Gemeinde, die knapp 9100 Einwohner zählt, betreibt zwei Friedhöfe, weil Kapazitäten erschöpft schienen. Doch der neu geschaffene Platz wurde dann nicht in dieser Dimension benötigt, weil sich die Bestattungsformen geändert haben. Die Urnenbeisetzung, die weniger Platz beansprucht, setzte sich durch. Sie ist von 20 auf 70 Prozent gestiegen. 2011 beschloss der Gemeinderat an beiden Friedhöfen festzuhalten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018