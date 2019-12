„Dusche“ spielt Theater

Das Weltgeschehen mit Humor kommentieren: Das will das Kabarett Dusche am Samstag, 25. Januar 2020, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ilvesheim. Karten für die von der SPD organisierte Veranstaltung gibt es ab sofort in der Poststelle in Ilvesheim. Das Thema des Programms lautet „Grüner wird’s nicht!“ Die politische Ampel stehe auf Grün, Robert Habeck und seine Überflieger könnten eigentlich durchstarten, schreiben die Darsteller in ihrer Ankündigung. „Aber sind wir nicht alle ein bisschen grün? Wozu noch eine Ökopartei, wenn selbst CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schon über den Klimawandel nachdenken will?“, so die Künstler weiter. Porsche baue Elektro-Autos und vegane Frikadellen gingen sogar an die Börse.

Bei dem Stück will sich das Ensemble mit politischen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. „Ist Grün noch eine Haltung, oder bloß ein modischer Anstrich?“, fragen sich die Schauspieler und begeben sich – so die eigene Beschreibung – auf eine Expedition in die neue Farbenlehre. tge

