Ehrungen für Engagierte

Auch in diesem Jahr ehrt die Gemeinde Ilvesheim Menschen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und dort helfen, wo die Verwaltung und der Staat an ihre Grenzen kommen. Auch sportliche Leistungen werden gewürdigt. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. Die öffentliche Veranstaltung geht am Freitag, 24. April, in der Mehrzweckhalle über die Bühne.

Die Ehrung findet seit 2010 ein Mal jährlich statt. Grundlage für die Auszeichnungen ist ein Vorschlagsverfahren, in dem detaillierte Angaben und eine entsprechende Begründung schriftlich an die Verwaltung geschickt werden müssen. Berechtigt dazu sind der Gemeinderat, der Bürgermeister sowie Einzelpersonen – aber auch Vereine, Parteien und sonstige in der Gemeinde aktive Gruppierungen.

Die Verwaltung bittet darum, schriftliche Vorschläge bis Samstag, 29. Februar, im Rathaus einzureichen. Den Anmeldebogen finden Interessierte auf der Internetseite www.ilvesheim.de, wenn sie nacheinander die Menüpunkte „Gemeinde“, „Ehrungen und Ehrenbürger“ und anschließend „Ehrungen“ aufrufen.

Zudem kann der Bogen im Rathaus in Zimmer 25 abgeholt werden. Die ausgefüllte Anmeldung können die Antragsteller per Mail entweder an gemeinde@ilvesheim.de oder direkt an Bürgermeister Andreas Metz (andreas.metz@ilvesheim.de) senden. tge

Info: Direktlink zu den Formularen https://bit.ly/2Hk0VYm

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020