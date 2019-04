Ein Abend voller musikalischer Schmuckstücke

Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten, das wusste schon Gustav Mahler zu sagen. Und was der große Komponist da ausdrückte, das fand sich wieder in den Musikbeiträgen der jungen Musikerinnen und Musiker, die mit ihrer Begeisterung und ihrer Freude an der Musik die Zuhörer in der Vetter-Villa in Ilvesheim bezauberten. Wieder einmal hatte die Heinrich-Vetter-Stiftung zusammen mit der Musikschule Ilvesheim zu einem Klavierabend geladen und zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt.

An Salonmusik erinnert

Es erinnere sie ein wenig an die Salonmusik vergangener Zeiten, meinte eine Zuhörerin. Und wirklich fand sich der Besucher ja in recht gemütlich-intimem Rahmen wieder, wenn er das ehemalige Wohnzimmer des früheren Kaufhausbesitzers und Stiftungsgründers Heinrich Vetter betrat. Sein Flügel stand dann da und wartete darauf, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler, dem gerade frisch gestimmten Instrument Wohlklang entlockten. Und dieser Aufgabe zeigten sich die Mädchen und Jungen durchaus gewachsen und kamen ihr auch augenscheinlich gerne nach. Nachdem Antje Geiter, Sozialkoordinatorin der Stiftung, und Musikschulleiter Ingomar Weber die Gäste begrüßt hatten, eröffnete Lennart Nies mit den Mosaiken von Daniel Hellbach den musikalischen Reigen. Beschwingt, bunt und fröhlich kamen die kleinen Mosaiksteinchen daher und schufen ein reizendes, lebhaftes Bild, das wunderbar zu diesem Frühlingsabend passte.

Gekonnter Ausklang

Sehr konzentriert folgte dann Flavio Hübners Interpretation der Sonatine C-Dur von Muzio Clementi. Eine reizend gespielte Komposition – voll und melodisch, klangschön, weich und fließend. Fiona Regending bezauberte mit Variationen A-Dur von Ludwig van Beethoven, die sie wunderschön ausführte sowohl in den lebhaften als auch in den getragenen Passagen. Ihr folgte der Vortrag von Benjamin Stinner, der mit viel Bravour die Sonatine C-Dur op. 55 Nr. 1, 1. Satz von Friedrich Kuhlau und den Ungarischen Tanz von Richard Krentzlin präsentierte. Sebastin Stinner, sein Bruder, hatte sich für Felix Mendelssohn-Bartholdys bekanntes Stück Lied ohne Worte entschieden, das er gekonnt präsentierte. Leicht und luftig, aber auch überaus gefühlvoll und getragen ließ er den Flügel erklingen. Sanft, sicher und exzellent dann der ausdrucksstarke Vortrag von Tobias Gröger, der mit sichtbarer Freude das bekannte und oft interpretierte Werk Clair de lune von Claude Debussy wohlklingend zu Gehör brachte. Für den gelungenen Abschluss sorgten die Geschwister Dahlhaus. Leyla am Flügel und Noyan mit der Klarinette begeisterten mit einem herrlichen Zusammenspiel.

Jean Xavier Lefèvres Petite Sonate B-Dur sorgte für den ernsthaften Beitrag und die Summer Sketches von Paul Harris für den launigen Groove. Ein echter Genuss und ein feiner, gekonnter Ausklang für einen Abend voller kleiner musikalischer Schmuckstücke. Wahrlich, wenn das Salonmusik war, dann war sie mit vom Feinsten. wei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019