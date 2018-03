Ein Abschied unter (Lach-) Tränen

Anzeige

Es ist wieder soweit: Der Karnevalverein der Insulana (KVI) aus Ilvesheim lädt zum Heringsessen ins Vereinshaus ein und verabschiedet somit seine Kampagne. Die Tische sind mit Fastnachtslustigen besetzt, die der Trauer wegen schwarze Kleidung tragen. Trotzdem ist die Stimmung gut, man freut sich auf einen letzten lustigen Karnevalsabend. Im Dunkeln und zu trauriger Musik läuft der Verein mit Kerzen in den Händen ein, die Mitglieder schluchzen und wischen sich Tränen von den Wangen. „Es ist so schlimm, jetzt ist alles vorbei“, begrüßt die erste Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach die Gäste. „Ratzfatz“ sei die Kampagne beendet gewesen, doch die kurze Zeit fand sie rundum „sche“. Auch Bürgermeister Andreas Metz lässt sich das Heringsessen nicht entgehen, wo er doch jetzt vielleicht sogar den Rathausschlüssel zurück bekommt. Auch ihm habe die vergangene Kampagne des KVI sehr gut gefallen. „Ganz besonders toll waren natürlich auch die beiden türkischstämmigen Prinzessinen-Schwestern.“

Zur Unterhaltung zeigt der Verein nochmals das Beste aus der letzten Kampagne. Zu Beginn tanzt der Nachwuchs des KVI, die Minigarde in ihren Glitzerkostümen. Darauf folgt die lang ersehnte Schlüsselrückgabe. Mit einem freudigen Lächeln nimmt Metz das verlorene Stück an sich. „Die Kampagne war unvergesslich“, findet Prinzessin Asena. Zur Krone ist sie durch ihre kleine Schwester Aleyna gekommen, die schon seit fünf Jahren im Verein tanzt. „Ich konnte hier viele neue Kontakte knüpfen, das ist eine Erinnerung fürs Leben“, sagt sie. Auch die gemischte Garde, die „Party-Clowns“ geben ihre Choreographie noch einmal zum Besten, bevor Musiker Ralf Sieger mit Schwung auf die Tanzfläche bittet. „Fisch verdaut sich eben am Besten, wenn er sich bewegt“, weiß Sitzungspräsidentin Bianca Erbs.

Der Abend bringt aber auch einige traurige Momente mit sich. Bei der Abkrönung der Kinderprinzessin Aleyna der Ersten vom tanzenden Bosporus fließen die Tränen. Gerade so kann die junge ehemalige Prinzessin ihre Abschiedsrede halten und rührt den Verein zutiefst. Auch die große Prinzessin Asena gibt nur ungern ihr Diadem zurück. Doch es hilft nichts, am Ende hat die Vorsitzende Grözinger-Dambach sowohl die beiden Kronen, als auch die Zepter wieder in ihren Händen. Bevor man zur Abwaschung der Prinzessinnen übergeht, halten sowohl Ralph und Karin Rudolph, als auch Ralph Rudolph und Götz Zimmermann ihre Büttenreden und bringen das Publikum gekonnt zum Lachen.