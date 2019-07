Ein bunter Noten-Strauß

Walter Freckmann hat die Gäste bestens unterhalten. © bürgerhilfe

Trotz der schon fast tropischen Temperaturen und des immensen Polizeiaufgebots in der Schlossstraße mit umfangreichen Absperrungen besuchten viele Ilvesheimer den Kaffeenachmittag der Bürgerhilfe im evangelischen Gemeindehaus. Neben Kaffee und Kuchen wurden Melodien der 70er Jahre angeboten.

Vollblutmusiker Walter Freckmann präsentierte am Flügel Melodien. Er „band“ einen bunten Noten-Strauß vom bekannten Ohrwurm bis hin zu unbekannteren Stücken. In einem Musik-Quiz mit Liedern von den Beatles, Reinhard Mey, Udo Jürgens, Hildegard Knef, den Scorpions, Karat und Michael Holm konnten die Besucher ihr Erinnerungsvermögen unter Beweis stellen. Es war erstaunlich, wie bekannt viele dieser Unterhaltungs-Melodien noch immer sind – obwohl schon 40 Jahre und älter sind.

Lang anhaltender Applaus

Die virtuose und abwechslungsreiche Darbietung von Freckmann wurde von den Zuhörern mit langanhaltendem Applaus gewürdigt. Für viele Besucher ergaben sich beim einen oder anderen Lied Erinnerungen an schöne und längst vergessene Erlebnisse. Musikalisch weiterhin von Walter Freckmann begleitet, konnten die Gäste bei Kaffee und Süßem entspannen. Es gab Kuchen, deren Rezepturen passend zur Musik ebenfalls größtenteils in den 70er Jahren „komponiert“ wurden.

Da gab es Kalten Hund, Herrmann oder auch Donauwelle. Auch nahm der Austausch von Ilvesheimer Neuigkeiten einen großen Raum ein – insbesondere die letzten Mutmaßungen zum Raubüberfall auf die VR Bank-Filiale kurz vor Beginn des Kaffeenachmittags. So gestärkt und rundum informiert traten die Gäste am späteren Nachmittag ihren Heimweg an. neu

