„Ein großes Plus für die Bürger“

Anzeige

Durch Krankheiten, Schicksale und auch dem Älterwerden ändern sich die Lebensumstände oft in kürzester Zeit. Betroffene und Angehörige stehen vor Entscheidungen, die sie überfordern. Schnelle und vor allem kompetente Hilfe ist gefragt und hier hat Ilvesheim umfangreich reagiert. Bürgermeister Andreas Metz freut sich, dass einer der Pflegestützpunkte des Rhein-Neckar-Kreises im Rathaus der Inselgemeinde stationiert ist und sieht diesen als „großes Plus für die Bürger“, zumal in die Beratungsstelle auch gleichzeitig die kommunale Seniorenarbeit der Gemeinde integriert wurde.

Ein Pflegestützpunkt ist sozusagen ein Außenposten des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis und eine reine Beratungsstelle rund um die Themen Pflege, Alter, Versorgung. In Ilvesheim hilft Sozialarbeiterin Birgit Haltrich bei allen Fragen weiter, sei es um die Vermittlung von Kontakten, der Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen oder auch einmal bei einem Ämterbesuch. Die Beratungen sind kostenlos, bei Bedarf werden Hausbesuche durchgeführt. Der Ämterweg ist oft recht lang. Mit Notfallgeldern können Durststrecken bewältigt werden. Neben Ilvesheim betreut Birgit Haltrich auch Ladenburg, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen. Vom Landratsamt ist eine Beratung nur der gesetzlich Versicherten vorgesehen. Ilvesheim hat die Stunden der Sozialarbeiterin speziell für die Belange der Gemeinde aufgestockt, in dieser Zeit organisiert Birgit Haltrich neben diversen Veranstaltungen auch den Arbeitskreis AK Senioren, ebenfalls kann die Kommune so auch die Beratung privat versicherter älterer Personen garantieren.

Hand in Hand

Birgit Haltrich arbeitet Hand in Hand mit Elke Urbanski, der Gemeindesozialarbeiterin und zuständig für das Seniorenbüro. Diese berichtete, wie durch Schicksalsschläge oft ein ganzer Rattenschwanz an Problemen auf die Betroffenen und Angehörigen zukommt, der oft in seelische und finanzielle Misere führt. Sie hilft beim Ausfüllen der nötigen Formulare. Sie weiß, wann es der Gemeinde möglich ist auch finanziell kurzfristig bis zum Eintreten der Grundsicherung, von Wohngeld, von ALG II usw zu überbrücken, begleitet zu Arztgesprächen, oder hat einfach die nötigen Kontaktadressen der benötigten Institutionen. Auch betreut Elke Urbanski inzwischen rund 150 Personen in Ilvesheim, denen es am Nötigsten zum Leben mangelt. Hier freut sie sich sehr über Spenden aus der Bevölkerung, die oft aus frischen Lebensmitteln und Hygieneartikeln bestehen.