Ein Loblied auf die Insel-Gemeinde

„Matchbox“, das wandernde Kunst- und Kulturprojekt des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar, hat mit der Schloss- und der Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) Ilvesheim den „Sound von Ilvesheim“ erarbeitet. Das sicht- und hörbare Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine CD, die gestern bei einer Release-Party präsentiert wurde.

„Matchbox“ fand in Monika Maier, Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Schule, sowie in Stefanie Liebers, Leiterin der Schloss-Schule, engagierte Kooperationspartnerin, die die Umsetzung anstießen. Im Mittelpunkt der Idee stand das Gestalten von Kunst, wobei das Ilvesheimer Projekt ganz explizit auf Besonderheiten der Gemeinde einging.

Die sehenden und eingeschränkt sehenden Kooperationsschüler machten sich, angeleitet von der Sängerin und Liedschreiberin Katia Belley, im Jahr 2018 auf die Suche nach dem Ilvesheim-Sound und nach rappenden Textpassagen. Schüler beider Schulen setzten in verschiedenen Workshops das gemeinsame Musikprojekt „Sound von Ilvesheim“ zusammen mit Klangregisseur Lennart Scheuren weiter fort. Nach Monaten der Vorbereitung war es jetzt Zeit, das gemeinsam geschaffene Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Zunächst stellten sich die Kinder in der Turnhalle der Schloss-Schule nach den einzelnen Strophen auf und performten den Song a cappella. In den Monaten zuvor war alles getan worden, um die CD mit dem Ilvesheim-Rap zu produzieren. Ermöglicht wurde die Produktion von der Robert-Bosch- und von der Heinrich-Vetter-Stiftung. Deren Sozialkoordinatorin Antje Geiter unterstrich, dass „die Stiftung bei der Förderung insbesondere die Kooperation der beiden Schulen im Auge hatte“. Moderator Robert Montoto vom Rhein-Neckar-Kulturbüro, freute sich, allen Schülern die CD mit dem Song, der auch bereits beim Schulfest im Juli vergangenen Jahres uraufgeführt worden war und jetzt professionell um Musikinstrumente ergänzt wurde, übergeben zu können. Ein Tonträger wurde auch Bürgermeister Andreas Metz überreicht. Der war so angetan, dass er erklärte: „Wir werden den Titel in die Telefonwarteschleife des Rathauses einspielen“. Dann wurde in der Turnhalle der Schloss-Schule noch ein Gruppenfoto der Rapper gemacht, ehe sich die Schüler der bereitgestellten Bewirtung zuwandten.

Text auch in Blindenschrift

Währenddessen hatten die Erwachsenen Gelegenheit sich den Text genauer anzuschauen, denn immerhin wird die Liebe zu Ilvesheim und deren Einrichtungen rundum herzlich beschrieben, von der guten Luft, über den Neckar, die alla-hopp!-Anlage, das wunderschöne Schloss bis hin zur Faultier-Zone der FES. Auch die CD-Hülle hat eine Besonderheit zu bieten, denn der hellblaue und grün gestaltete Karton trägt den Titel „Ilvesheim – das ist mein Heim“ sowohl aufgedruckt als auch in Blindenschrift. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019