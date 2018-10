Ein Programm so bunt wie der Herbst

Golden leuchtete der Herbst, als die Schülerinnen und Schüler von Anette Kühn, Rolf Fritz, Ralf Schwarz, Mait Martin, Achim Ringleund Ingomar Weber im voll besetzten Ilvesheimer Bürgerhaus Hirsch den Zuhörern eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens schenkten. Jedes Stück leuchtete auf wie ein Blatt im Herbst, jeder junge Musiker glich einem goldenen Sonnenstrahl. Und das war wirklich wörtlich oder besser musikalisch zu nehmen, denn schon Saphira Neumanns Eröffnung des Abends, die Etüde a-Moll, von Ferdinand David, auf der Violine, war virtuos.

Dann folgte Joana Böth (Klavier) mit dem bekannte Traditionell „O when the Saints go marching“. Zusammen mit ihrem Lehrer Ingomar Weber bot Nele Gralla auf der Flöte, das lustige Stück „Der Schnitter“ von Couperin, dar. Sicher und klangschön ließ die noch sehr junge Charlotte Langlotz auf der Violine, begleitet von ihrer Mutter am Klavier, zwei Stücke von Rieding und Elgar erklingen. Dann erfreute Lennart Nies (Klavier) mit fröhlichen Mosaiken vonHellbach das Publikum.

Es folgte Mirja Triller, die auf der Flöte gefühlvoll feierlichen das Adagio e-Moll von Marcello vortrug. Flavio Hübner (Klavier) hatte sich andiesem Abend ganz auf Mozart konzentriert und erfreute souverän mit dem Allegretto F-Dur sowie dem Menuett F-Dur des großen Komponisten. Virtuos auch die Darbietung der erst zwölfjährigen Lina Weniger, die mit einem Flötenkonzert von Antonio Vivaldi bezauberte. Routiniert und ausdrucksstark kam dasKlarinettenduo Caroline Schmählich und Jonas Hoffmann daher, die Klassisches und Modernes präsentierten.

Dann folgte die Vorstellung des neuen Gitarrenlehrers Mait Martin, der seit Mai diesen Jahres in Ilvesheimunterrichtet. Und seine Schüler zeigten sogleich ihr neuerworbenes Können. Finn Böhm, Colin Wenk und Marlene Gwisdalla erfreuten mit dem innigen Vortrag eines Abendliedes; Simon Gläser begab sich mit seiner Gitarre auf eine Reise durch die Jahreszeiten. MaxKappler, Marius Meier und Konstantin Willer boten auf ihren Saiteninstrumenteneinen stimmungsvoll Slow Waltz dar. Alle Kompositionen stammten übrigens aus der Feder von Mait Martin.

Weiter ging es mit einem gelungenen Ausflug nach Amerika, denn Luna Loßdörfer präsentierte auf dem Saxofon Werke von George Gershwin. Es folgte der temperamentvolle Klaviervortrag von Daniel Wagner, mit Stücken vonSchneider und Einaudi. Marlene Edler überzeugte wieder einmal auf der Flöte, mit dem Andante aus der Sonate h-Moll von Bach.

Lilly Stickel ließ auf der Violine mit viel Temperament und Spielfreude ungarische Weisen von Oskar Rieding erklingen. Virtuos und mit sehr guter Phrasierung meisterte LeonieWessling (Flöte) das Allegro assai, aus dem Konzert a-Moll, einer Kompositiondes Bach Sohnes Carl Philipp Emanuel.

Einen gelungenen herbstlichen Abschluss des Abends präsentierte Tobias Gröger (Klavier) mit der bekannten Regentropfen Prelude von Frédéric Chopin. Für die professionelle Klavierbegleitung sorgte an diesem Abend übrigens Valentin Humburger, womit er sich sicherlich seinen Anteil am lebhaften Applaus des gelungenen Konzertes verdient hatte. wei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018