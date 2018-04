Ein Strahlen in den Gesichtern

Anzeige

AK-Sprecher Dieter Münster begrüßte die Besucher. Er dankte der Gemeinde für die Zusage, das Jugendzentrum dienstags ganztätig für den AK und seine Flüchtlingsarbeit nutzen zu dürfen. Er betonte die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit und ließ wissen, mit der Ehrung von Stefan Martin aus dem AK-Lenkungsausschuss am Ehrungsabend der Gemeinde werde die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreises gewürdigt. Er appellierte anschließend an Handwerksbetriebe Praktika oder Stellen für Geflüchtete anzubieten. Für die Geflüchteten sei es wichtig, die erlernten Deutschkenntnisse anzuwenden und an „unserer Gesellschaft teilzuhaben“, so Münster weiter.

Laura Hammerstein vom DRK Kreisverband Mannheim stellte erfreut die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreisverband und dem AK fest. AK-Sprecherin Doris Hartmann freute sich neben bekannten Gästen auch wieder neue Gesichter beim „Café der Kulturen“ zu sehen. Sie wies daraufhin, dass ein Großteil der Flüchtlinge nicht kommen kann, entweder weil sie arbeiten oder noch nicht von ihrem Deutschunterricht zurück seien.

Werkstatt für Fahrräder

Bürgermeister Andreas Metz unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit des Ehrenamtes und die Arbeit vom AK. „Auf dem JUZ-Gelände wird in einem Anbau eine Fahrrad-Reparaturwerkstatt des Arbeitskreises Integration untergebracht. Das JUZ wird Anfang Mai auch wieder für Kinder und Jugendliche geöffnet werden. Ebenso wird es für andere Gruppen offen sein wie für den AK Integration“, informierte Bürgermeister Metz.

Am Abend war das Highlight mit der ehrenamtlich auftretenden Band „Trio MusikArt“. Waltraud Leininger (Gesang), Christa Barz (Klarinette) und Gerd Feurer (Akkordeon) wussten mit ihrer Musik zu gefallen. Christian Hölzing vom JUZ zeigte sich für Ton und Lichteffekte verantwortlich. Mit dem Programm-Mix gelang es den Machern vom Café der Kulturen wiederum in geselliger Atmosphäre ein Miteinander zu schaffen, das über kulturelle, religiöse und soziale Hintergründe hinausging.

