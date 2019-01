Einbruch: Wer hat das Auto gesehen?

Bargeld, Schmuck und eine Spiegelreflexkamera haben Einbrecher aus einem Haus in der Dossenheimer Straße in Ilvesheim gestohlen. Die genaue Höhe von Diebstahl- und Sachschaden steht noch nicht fest, berichtete die Polizei am Wochenende. Ereignet hatte sich die Tat am frühen Freitagabend zwischen 18-21 Uhr. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug, das an der nahegelegenen L 542 abgestellt war. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder deren Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/930 50, oder dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174 44 44, zu melden. agö/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019