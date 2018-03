Einbrüche und Autos geknackt

Anzeige

Der Hausmeister der Friedrich-Ebert-Schule hat am vergangenen Montagmorgen die Polizei über einen Einbruch informiert. An mehreren Stellen hatte er Hebelspuren an einem Fenster festgestellt. Ob die Unbekannten im Schulgebäude selbst waren und/oder Gegenstände entwendet haben, ist aktuell noch nicht geklärt.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Kanzelbachstraße. Unbekannte hatten sich über den Wintergarten Zugang zu dem Lokal verschafft. Nach Angaben des Geschädigten wurde aber nichts gestohlen, die Schadenshöhe beträgt allerdings mehrere hundert Euro.

Fahrzeugpapiere entwendet

Ob die drei Fahrzeugaufbrüche in der Heddesheimer auf das Konto derselben Täter gehen, bedarf der weiteren Ermittlungen. An den Autos wurden jeweils Scheiben eingeschlagen und in einem Fall auch die Beleuchtung/Spiegel zerstört. Aus den Innenräumen ließen die Unbekannten ein „Becker“-Navigationsgerät sowie eine Mappe mit diversen Fahrzeugpapieren mitgehen. Die Schadenshöhe schlägt ersten Angaben zufolge mit mehreren tausend Euro zu Buche. Geparkt waren die Autos der Marke Opel Movano sowie Opel Zafira allesamt in der Heddesheimer Straße.