„Eine Baustelle, die aus dem Ruder lief“

„Die Sanierung des Festplatzes ist ein Beispiel dafür, wie ein Projekt aus dem Ruder laufen kann.“ Bürgermeister Andreas Metz legte dem Gemeinderat jetzt die Kostenfeststellung auf den Tisch. Danach schließt die Baumaßnahme im Schlossfeld mit knapp 1,2 Millionen Euro. Die Nachträge belaufen sich auf fast 480 000 Euro. Der Gemeinderat hat die Kosten zur Kenntnis genommen. Die Nachträge werden nachträglich beauftragt.

Das Ortsoberhaupt ließ das Projekt Revue passieren. Im September 2015 ging der Auftrag zur Neugestaltung des Festplatzes und Umgestaltung des Parkplatzes an die Firma Grimmig. Die Vergabesumme lag bei knapp 770 000 Euro. Bei der Ausführung ergaben sich mehrere Probleme.

Im Februar 2016 wurde festgestellt, dass die Tragfähigkeit des Bodens nicht gegeben war. Der überwiegend warme und sehr nasse Winter verschärfte das Problem. Der Baugrund war bis zu einer Tiefe von 1,35 Meter durchnässt. Ein Abwarten, bis sich die Bodenverhältnisse wieder normalisiert hätten, kam nicht in Frage, so Metz weiter. Wegen der alla-hopp!-Anlage und Festivitäten war man vertraglich gebunden.

Ein Bodenaustausch wurde vorgenommen. Größere Mengen Erdreich waren belastet, so dass dieser Aushub nicht mehr verbaut werden konnte. Die Abfuhr bereite Probleme, weil die Deponien wegen der Durchfeuchtung geschlossen waren. Das Material musste mehrfach umgesetzt werden. Die Verhältnisse vor Ort führten zu weiteren kostenpflichtigen Maßnahmen, die die Nachträge nach sich zogen.

Fehlerfrei ausgeführt

Peter Riemensperger (Freie Wähler) zeigte sich froh, dass das leidige Thema endlich abgeschlossen sei. Ralf Kohl (CDU) ließ der Gedanke an die Baustelle gruseln. Viele Widrigkeiten mussten gemeistert werden, so der Sprecher. Damit war auch klar, dass man mit Nachträgen rechnen musste, führte Kohl aus. Für Dieter Gustav Bühler (SPD) war wichtig, dass eine Untersuchung die fehlerfreie Ausführung attestierte. Somit seien die Verwaltung und der Gemeinderat auf der sicheren Seite, ergänzte der SPD-Rat. Er appellierte an die Verwaltung, den Platz ständig zu pflegen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Lkw hier keine Wendemanöver vollführten.

Die Grünen hatten die Kostenfeststellung nicht abgesegnet. Sprecher Michael Haug erinnerte, dass seine Fraktion von Beginn an gegen den Parkplatz in dieser Größenordnung stimmte. Er kritisierte, dass die Gemeinde aus den Widrigkeiten keine Konsequenzen gezogen habe. Der Baustopp wäre die richtige Wahl gewesen, argumentierte der Grüne. Das Einhalten der Termine führte zu erheblichen Mehrkosten. „Das war es die Sache nicht wert“, sagte Haug. neu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018