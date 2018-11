Eine Freude machen

Die Bürgerhilfe Ilvesheim nimmt die Vorbereitungen für die Aktion „Weihnachtspäckchen 2018“ wieder auf. Ziel ist, Ilvesheimern zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Empfänger dieser Päckchen, die mit der Sozialarbeiterin der Gemeinde Ilvesheim übergeben werden, sind Mitbürger, die etwas abseits des Lebens in der Gemeinde stehen. Sei es, dass sie alleine sind, sei es, dass sie an vielen Dingen nur eingeschränkt teilhaben können.

Da der Bürgerhilfe für diese Aktion keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen, ist sie auf Unterstützung und Spenden angewiesen. In Kürze werden die Vertreter der Bürgerhilfe wieder Unternehmen um Spenden für die Aktion bitten.

Spenden sind willkommen

Die Bürgerhilfe ist an allem interessiert, was man so zum täglichen Leben braucht. Gerne werden auch Spenden von Privatpersonen entgegengenommen. Wer geben oder auch helfen will, der kann sich mit der Bürgerhilfe in Verbindung setzen.

Eine Sprechstunde gibt es dienstags zwischen 14 Uhr und 15 Uhr im Ilvesheimer Rathaus. Telefonischer Kontakt von montags bis freitags zwischen 14 Uhr und 16 Uhr unter den Telefonnummern 0621/49 66 05 55 oder 0157/57 94 20 92. Schriftlich: Ilvesheimer Bürgerhilfe e.V. im Seniorenbüro der Gemeinde, Schlossstraße 9, 68549 Ilvesheim oder per E-Mail an die Adresse: Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. neu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018