Eine Kämpferin für die Ökumene

Ein Motto hat Doris Hartmann ihr Leben lang begleitet. „Nimm die Menschen an, wie sie sind“, sagt die vielfältig engagierte Ilvesheimerin, die an diesem Samstag 80 Jahre alt wird: „Gleich welcher Religion, Haufarbe, Kultur oder Nation: Ich will dort Unterstützung und Hilfe geben, wo sie gebraucht wird.“ Bekannt ist Hartmann den meisten Bewohnern der Inselgemeinde vermutlich als Sprecherin des Arbeitskreises Integration (AKI) – ein Ehrenamt, das sie gemeinsam mit Dieter Münster ausführt. Der AKI ist in der Integrationsarbeit vielfältig engagiert – unter anderem mit dem normalerweise monatlich stattfindenden Café der Kulturen, aber auch mit einer Fahrradwerkstatt und vielen Ehrenamtlichen, die den geflüchteten Menschen im Alltag helfen.

Derzeit ist von der Corona-Pandemie auch die Arbeit der Integrationshelfer betroffen. „Wir kommunizieren zurzeit besonders über Mails und Telefon“, sagt Hartmann. Direkter Kontakt dürfe nicht stattfinden – vor allem deshalb, weil viele der Helfer sich selbst in einem Alter befinden, das zur Risikogruppe gehört. Auch für die Flüchtlinge sei die Situation sehr schwierig. „Sie können ja auch nicht raus. Viele von ihnen, die in der Gastronomie oder im Hotel arbeiten, haben ihre Jobs verloren.“

Ihren Willen, den Flüchtlingen bei der Integration zu helfen, schmälert die schwierige Situation allerdings nicht – im Gegenteil. Es sind die zum Teil furchtbaren Schicksale der geflüchteten Menschen, die für die 80-Jährige Antrieb sind, sich zu engagieren. „Die Erwachsenen erzählen wenig, die wollen das hinter sich lassen. Aber die Kinder berichten hin und wieder“, so Hartmann, die in Edingen geboren wurde und seit 1960 in Ilvesheim lebt.

Hartmanns Leben ist nicht nur von ihrem Engagement im AKI geprägt. Ihren Einsatz als vielfältig zu beschreiben, wäre eine Untertreibung. In der evangelischen Kirche begann sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit, als sie mit Kindern Sport machte. In der evangelischen Landeskirche füllte sie verschiedene Funktionen aus, bis sie sogar die höchste Auszeichnung für das Ehrenamt in der Kirche erhielt.

Ein besonderes Anliegen ist ihr die Ökumene, also die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Konfessionen: „Dafür habe ich mich immer stark gemacht und werde es weiterhin tun“, sagt sie. Viele Jahre war sie darüber hinaus in der SPD aktiv, zeitweise auch als zweite Vorsitzende des Ortsvereins. In der Ilvesheimer Bürgerhilfe ist sie immer noch aktiv dabei und hilft mit. Auch von der Gemeinde Ilvesheim wurde sie für ihr Engagement geehrt, 2016 erhielt sie die Fischernachen-Auszeichnung.

Als sie gefragt wird, was sie sich zu ihrem Geburtstag wünscht, sagt sie: „Ich wünsche mir, dass sich die Geflüchteten in Ilvesheim gut integrieren können und sich ihre Wünsche erfüllen.“ Diese seien häufig sehr bescheiden: vom Staat unabhängig sein und in Frieden leben. Und auch mehr Offenheit für Ilvesheim wünscht sie sich. „Der Großteil der Leute steht hinter uns. Ich wurde aber auch schon einmal angefeindet“, erzählt sie. Damals seien ihr aber zwei junge Leute zur Seite gesprungen. „Das war eine tolle Aktion“, sagt sie.

Pläne zur Feier durchkreuzt

Die Corona-Pläne hat auch Hartmanns Pläne für ihre Geburtstagsfeier durchkreuzt. Eigentlich war eine Feier mit der gesamten Familie im Schwarzwald geplant. Außerdem wollte sie noch in den Urlaub fahren: „Wir wollen das natürlich nachholen, müssen aber abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“ Auch ihre beiden Kinder und deren Enkel kann sie derzeit kaum sehen – oder wenn, nur in großem Abstand. „Ich hoffe einfach, dass möglichst viele Menschen gesund durch diese Phase kommen“, sagt Hartmann.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020