Einrichtungen zum Teil geschlossen

Bis zum Jahreswechsel schließen Ilvesheimer Gemeindeeinrichtungen zum Jahreswechsel an verschiedenen Zeiten. Im Folgenden ein Überblick.

Rathaus: Geschlossen am 24., 27., 28. und 31. Dezember. Ab dem 2. Januar 2019 ist das Rathaus zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet.

Standesamt: Am 27. und 28. Dezember in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 0621-49660108 ausschließlich für Sterbefälle erreichbar.

Grundbucheinsichtsstelle: Vom 24. Dezember bis einschließlich 4. Januar 2019 nicht besetzt. Grundbuchauszüge erhält man beim Grundbuchamt Mannheim, Voltastraße 9, 68199 Mannheim.

Gemeindebibliothek: Die Einrichtung ist vom 21. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Neckarhalle: Während den Weihnachtsferien geschlossen.

Jugendzentrum: Die Einrichtung ist vom 22. Dezember bis 13. Januar 2019 geschlossen.

Hallenbad: Kein Baden in der Zeit vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar. Am 23., 27. bis einschließlich 30. Dezember und ab 2. Januar gelten die normalen Badezeiten. Am 6. Januar ist das Hallenbad geschlossen red

