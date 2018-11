Einsparungen auf der Spur

Der komplette Ilvesheimer Gemeinderat mit der Verwaltungsspitze traf sich zu einer Klausurtagung im Rathaus. Das Treffen war im Oktober vom Gemeinderat beschlossen worden. Nach konstruktiven Beratungen konnten am Ende des Tages für den Haushaltsentwurf 2019 strukturelle Einsparungen in Höhe von 105 000 Euro einvernehmlich erzielt werden. Zudem wurden weitere Lösungsansätze gefunden, um die in der Haushaltsverabschiedung einstimmig vereinbarte Summe von 200 000 Euro an jährlichen Einsparungen schon im nächsten Haushalt erreichen zu können.

Dazu werden in der Folge weitere konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge oder zur Senkung der Aufwendungen im Verwaltungsausschuss erarbeitet. „Darüber hinaus konnten auf dieser Klausurtagung Perspektiven aufgezeigt werden, die optimistisch stimmen, auch in 2020 weitere strukturelle Einsparungen in gleicher Höhe vornehmen zu können“, berichtete Bürgermeister Andreas Metz. red

