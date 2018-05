Else Bauder singt seit 70 Jahren

Anzeige

Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes stand noch eine Ehrung an. Eva Weisser war sichtbar stolz, Else Bauder für ihre 70-jährige Treue zum evangelischen Kirchenchor auszeichnen zu dürfen. Neben einem Blumenstrauß erhielt Else Bauder noch eine Urkunde, unterzeichnet von Christian Finke, dem Präsidenten des Chorverbandes in der evangelischen Kirche in Deutschland. Bevor sich der Kantatengottesdienst seinem Ende zuneigte, bedankte sich Weisser bei dem Chor, dem Chorleiter und dem Organisten für die Gestaltung des Gottesdienstes. Den Abschluss bildete das Stück „Letzter Frühling“, eine Elegie für Streichorchester des Komponisten Edvard Grieg. Die Kirchenbesucher belohnten alle Beteiligten mit einem herzlichen Applaus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018