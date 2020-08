Entdeckertour entlang des Neckarufers

Für eine Schatzsuche der anderen Art waren die Kinder der Gemeinde Ilvesheim am Neckarufer unterwegs. Die vierzehn Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis zehn Jahren suchten entlang des Flusses nicht nach wertvollen Schätzen, sondern sammelten auch Müll.

Veranstalter des Ferienspaß-Abenteuers im Rahmen des Sommerferienprogramms war die Gemeinde. Den Feriennachmittag „Sei ein Schatzfinder am Neckar“ hatten Naturwartin und Naturcoach Regine Maria Kalkoffen und Diplom Sozialpädagogin Susanne Steuer-Lühr auf die Beine gestellt. Unterstützt wurden sie von den Jugendlichen Lea, Juan und Said. Kalkoffen: „Wir werden von der Neckarbrücke bis zum Auslauf des Gemeindekanalsystems gehen.“

Jeder Schatzfinder bekam einen Handschuh. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde der Müll nur mit der Handschuhhand aufgehoben, zunächst in kleineren Beuteln gesammelt und schließlich in einen größeren Müllsack umgefüllt. Die meisten Kinder waren mit Rucksäcken ausgestattet, in denen sie Getränke und Snacks verstauten. Einige junge Schatzsucher hatte auch eine Lupe, ein kleines Messer und eigene Handschuhe dabei. Julian ließ schon vor der Gruppeneinteilung wissen, dass er unter der Brücke einen großen Schatz – einen Teppich– gesichtet habe, den es nun zu bergen galt. Unter der Neckarbrücke fanden die Kinder neben dem Teppich auch Schilder, Plastik, Dosen, Becher, Glasscherben, Socken und Kartonagen. Flächendeckend über das Suchgebiet sammelten sich zudem Zigarettenstummel an. Die Kinder waren überrascht wie achtlos sie in der Natur hinterlassen werden.

Bei ihrer Schatzsuche erfuhren die Mädchen und Jungs auch etwas über Pflanzen und Tiere. So entdeckten sie eine kleine wildgewachsene Tomatenpflanze, widerstandsfähigen Weidenbäume, verblühte Königskerzen und Johanniskraut, kleine Döbel im Neckar und Asseln am Ufer. Erklärt und gezeigt wurde außerdem wie geschnitzt wird.

Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Abkühlung und das Rumtollen in den Neckarbuchten ein Höhepunkt nach der Schatzsuche. Bei den Kindern fand der Nachmittag großen Anklang. Naturwartin Kalkoffen: „Die Veranstaltung ist kein Bespaßungsprogramm. Die Hauptintension ist den Kindern Raum zu geben, Entdecker zu sein in der Natur, ihnen Zeit zu lassen mit der Natur vertraut zu werden.“

