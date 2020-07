Entscheidung über Hauserweiterung

Der Technische Ausschuss des Ilvesheimer Gemeinderats entscheidet am Mittwoch über einen Bauantrag. Die Sitzung am 15. Juli beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle, Mühlenweg 71. Der Antragsteller will auf einem Grundstück in der Wormser Straße einen Anbau realisieren. Derzeit steht dort ein Einfamilienhaus. Die Erweiterung soll zwei Etagen groß und etwa 6,80 Meter hoch sein. Die Länge des beantragten Baus beträgt 5,30 Meter, die Breite 5,60 Meter. Geplant ist ein Flachdach. Laut Gemeinde gibt es in der unmittelbaren Umgebung bereits mehrere vergleichbare Erweiterungen. Die Verwaltung empfiehlt auch deshalb, den Bau zu genehmigen. tge

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020