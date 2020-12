Entscheidung über Ladesäulen

Nicht wie sonst üblich an einem Donnerstag, sondern an einem Montag trifft sich der Ilvesheimer Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung. Sie beginnt am 14. Dezember um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Grund für den verlegten Termin sind Fristen, die eingehalten werden müssen, damit manche Beschlüsse wirksam werden. Insgesamt elf Punkte hat das Gremium auf seiner Tagesordnung. Hier ein Überblick

...