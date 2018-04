Entschlackung für das Hüftgold und auch die Bankkonten

Anzeige

Einzig der ewige Motzer Amadeus schöpft Verdacht ob der Schleimspur, wird aber erst einmal von dem beliebten „Guschtel“ mit einem Schlafmittel ausgeknockt, der es sich dann gleich mal im Nachbarhotel gut gehen lässt.

Nachdem in einer Familientherapiestunde verkrustete Konflikte mit Hilfe eines Handpuppenrollenspiels erfolgreich an die Oberfläche geholt und eskalierend aufgearbeitet wurden, tritt eine harmonische Entspannung ein und Amadeus zeigt, dass auch der ewig motzende Herr Motzer durchaus eine romantische Seele in sich trägt. Er tritt ebenfalls zur Balz an und kommt Guschtel auf die Spur. Gemeinsam geht’s auf Sauftour, auch einem feschen Tänzchen steht nichts mehr im Wege. Am nächsten Morgen fehlt dann nicht nur jede Spur vom Guschtel, sondern auch eine Menge Geld vom Konto aller Damen. Von seinem Charme eingewickelt waren sie dem Hochstapler auf den Leim gegangen.So gab es am Ende nicht nur eine Entschlackung für das Hüftgold, auch die Bankkonten waren gut entschlackt worden. Viel Applaus durften die sechs Darsteller und Regisseurin und Souffleuse Christine Dörsam bei ihrem Regiedebüt entgegennehmen. Die Beleuchtung lag dieses Jahr in den Händen von ihrem Sohn Peter Dörsam, während Kevin Christensen für die Technik und Monika Schäfer für die Visagistik verantwortlich zeichneten.

Weitere Auftritte

Hänsi Sturz hatte bei der Begrüßung auf die neuen Mikrofone aufmerksam gemacht. Erstmals arbeite das Ensemble mit Headsets – eine fantastische Technik, die aber beherrscht sein will, so Sturz. Anschalten sobald man die Bühne betritt, abschalten sobald man sie verlässt, ansonsten höre das Publikum auch alles hinter der Bühne Gesprochene mit. Kaum gesagt, war schon die erste Stimme aus dem Off zu hören, was immer wieder für Stimmung im Zuschauerraum sorgte. Viele kurze Umbauten zogen das Stück ein wenig in die Länge, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Für die Veranstaltungen am Wochenende gibt es noch Karten bei Getränke Wagner im Schlossgarten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018