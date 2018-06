Erfolgreich auf dem Weg zur „Wunderschule“

Anzeige

Und so lief das erfolgreiche Projekt ab: Jedes Kind bekam anfangs ein weißes Blatt Papier für seine Idee zur „Schule der Zukunft“. Ganz frei nach dem Motto der Lindgren-Romanfigur Pippi Langstrumpf: „Ich mach’ mir die Schul’, wie-de-wie-de wie sie mir gefällt.“ Alle legten ihre Entwürfe zusammen. So entstand ein kreatives Gemeinschaftskunstwerk in Form eines Hauses. Wie sich Mädchen und Jungen ihre Wunderschule in der Praxis vorstellen, erklärten sie in Interviews für das Video. Regie führte Alex Krüger.

„Wünsche sollen wahr werden“

Seine Schwester Jeanette Krüger lieferte die zugrundeliegende Idee und assistierte, während Lehrerin Nettelbladt filmte. „Die Ideen der Kinder in Bezug auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung, ihre fantasievollen Entwürfe für gemeinsames und freudvolles Lernen sollen wahr werden“, freut sich Nettelbladt. Sogar der Bundespräsident kenne ja jetzt ihre Wünsche.

Info: Das ALS-Video unter: https:// unsereschule.hkw.de/beitraege/der-weg-zur-wunderschule

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018