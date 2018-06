Erinnerung an das Unrecht eine bleibende Verpflichtung

Das im Jahre 2010 eingeweihte jüdische Mahnmal an der Gemeindebücherei in Ilvesheim erhielt am Samstagnachmittag eine besondere Aufmerksamkeit. Erstmals fand am Mahnmal eine Gedenkfeier zum 71. Jahrestag der Deportation der Jüdinnen und Juden aus Baden nach Gurs (Südfrankreich) statt. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von einem Saxophontrio der Musikschule Mannheim-Ilvesheim.

In

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3687 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.10.2011