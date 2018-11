Erinnerung an Geschichte erhalten

„Die jüdischen Opfer waren normale Mitschüler, Nachbarn und Geschäftsleute“, erzählte Markus Enzenauer in seinem Vortrag „Das Pogrom vom November 1938 in Ilvesheim“, und stellte damit die vollkommene Absurdität und Perversion der „Kristallnacht“-Verbrechen vor 80 Jahren dar. Er ist Mitarbeiter im Stadtarchiv Mannheim und hat sich als Historiker ausgiebig mit den damaligen Ereignissen beschäftigt.

Das Ausaß der gewalttätigen Taten sei in der heutigen europäischen Gesellschaft kaum mehr vorstellbar. Bürgermeister Andreas Metz verdeutlichte daher, dass genau deshalb das Erinnern an solche Ereignisse gerade heutzutage wichtig sei. „Es gibt keine Kollektivschuld, aber es gibt eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert“, fand Metz einleitende Worte für den Vortrag.

Zahlreiche Ilvesheimer Bürgerinnen und Bürger kamen an diesem Nachmittag zusammen, um den Ilvesheimer Opfern vom November 1938 zu gedenken. Denn auch hier stellte die Pogromnacht einen Wendepunkt zu einer ganz neuen Art von Gewalt dar. Im Landkreis Mannheim wurden von zehn Synagogen zwei gesprengt, eine abgebrannt, und vier zerstört, darunter auch die Ilvesheimer Einrichtung.

Friedhof und Häuser verwüstet

Mit diesen Taten ging die Abwanderung von Juden nicht nur von Ilvesheim nach Mannheim, sondern auch kontinentalübergreifend einher, sodass im November 1938 nur noch 0,28 Prozent der Ilvesheimer Bevölkerung jüdischen Ursprungs waren. Die Verwüstung, die in Ilvesheim vor aller Augen stattgefunden hatte, war enorm: Es wurden nicht nur Häuser und Geschäfte geplündert, auch der israelitische Friedhof wurde Teil der zerstörerischen Gewalttaten. Die Erzählung der Vorgänge untermalte Enzenauer mit alten Bildaufnahmen, die er auf einer Präsentation an die Wand warf. So auch ein Foto der ehemaligen Synagoge in der Hauptstraße, von der viele Ilvesheimer noch nicht einmal wüssten, dass sie noch immer existiere, erklärte Enzenauer. Was noch viel weniger bekannt sei, ist jedoch die Tatsache, dass das Gebäude eventuell abgerissen werden solle. „Der Schaden, den die Gemeinde damit davontragen würde, wäre enorm“, verdeutlichte der Historiker. „Der Abriss wäre ein verheerendes Signal.“

Musik begleitet Gebete

Anschließend an den Vortrag erinnert die Gemeinde an die Opfern am Mahnmal vor der alten evangelischen Kirche. Die Steine des Memorials bilden ein Fragezeichen, da die Frage „Was haben wir euch denn getan?“ immer noch unbeantwortet sei, und dies wahrscheinlich auch für immer bleiben werde. Musikalisch untermalt wurde der Vortrag von Daniel Schlecht und Yoo-Jin Hirsch von der Musikschule Mannheim. Bernd Birscher von der evangelischen Gemeinde, als auch der katholische Pfarrer Veit Rutkowski ergänzten mit Gebeten das musikalische Programm und gedachten gemeinsam mit den Besuchern den Opfern der Novemberpogrome.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018