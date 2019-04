Erneut Brand im Vetter-Stift

Erneut hat ein Feuer im Seniorenstift Heinrich Vetter in Ilvesheim zu einem Großeinsatz geführt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim und die Polizei gestern mitteilten, hatte ein Brandmelder in der Seniorenanlage den Alarm am Montagabend kurz vor 20 Uhr ausgelöst. Da die Ilvesheimer Wehr gerade ihre wöchentliche Übung abhielt, waren die Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort. Dort standen sie einem verqualmten Teilbereich im ersten Obergeschoss gegenüber. Schnell stellte sich heraus, dass es in einer Abstellkammer brannte. Nachdem die Tür gewaltsam geöffnet wurde, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Parallel starteten Belüftungsmaßnahmen, und Einsatzkräfte kontrollierten unter Atemschutz die übrigen Bereiche im ersten und zweiten Obergeschoss. Hierbei unterstützte die Feuerwehr Ladenburg mit zwei Trupps die Ilvesheimer Kollegen.

Neben Kartonagen und einem Rollstuhl wurden durch das Feuer verschiedene kleinere Gegenstände beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Was den Brand in dem verschlossenen Raum ausgelöst hat, war gestern noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren 40 Ilvesheimer und 23 Ladenburger Feuerwehrleute, elf Rettungsdienstkräfte sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei an dem Einsatz beteiligt.

Dritter Vorfall in zehn Monaten

Der Brand am Montagabend war bereits der dritte im Seniorenstift innerhalb von zehn Monaten. Im Juni 2018 hatte es im Keller der Wohnanlage gebrannt. Seinerzeit musste das Gebäude, in dem sich außer den Seniorenwohnungen auch das Johanniter-Pflegezentrum befindet, wegen der Rauchschwaden evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Die genaue Ursache ist nach wie vor unklar. Zu einem weiteren Feuerwehreinsatz kam es Ende Januar, nachdem ein Unbekannter in einem der Kellerräume einen Sack mit Wäscheklammern angezündet hatte. Die Polizei bezifferte den Sachschaden – im Wesentlichen durch Ruß – auf rund 11000 Euro. Wer den Brand gelegt hatte, blieb offen. Die Polizei schloss seinerzeit nicht aus, dass Streitigkeiten unter Bewohnern Hintergrund sein könnten. Abschließend bestätigen konnten die Ermittlungen dies jedoch nicht. red/agö

