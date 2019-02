Erstmals führt eine Frau die CDU

Mit dem neuen Jahr beginnt für die CDU Ilvesheim ein neues Kapitel. Bei der Jahreshauptversammlung des Gemeindeverbandes wurde der Vorstand neu gewählt. Bereits in seinem Jahresrückblick kündigte der bisherige Vorstand Georg Sommer an, dass er sein Amt als Vorsitzender niederlege. Sommer war 2016 nach dem überraschenden Rücktritt von Andreas Eck zum Vorsitzenden gewählt worden. Der Grund für seinen Rücktritt sei rein privater Natur und hinge auf keinen Fall mit der Vorstandsarbeit oder aber anderen Mitglieder zusammen, betonte Sommer. Weiterhin sei er gern als Beisitzer tätig.

Die Versammlung wählte Sandra Bühler zur neuen Vorsitzenden. Die 47-Jährige ist Mutter von fünf Kindern und wohnt seit 2004 in Ilvesheim. Seit 2009 engagiert sie sich im Gemeindeverband, zunächst als Beisitzerin, seit 2015 aber auch als Schatzmeisterin. Ehrenvorsitzender Ralf Kohl merkte schmunzelnd an, dass es sich bei Bühler seinen Recherchen zufolge um die erste weibliche Vorsitzende der CDU Ilvesheim handelt. Den stellvertretenden Vorsitz hat weiterhin der 34-jährige Dominik Dieter inne. Da auch Eric Henn nach 26 Jahren als Schriftführer zurückgetreten ist, übernimmt dieses Amt nun Luc Tholé, Student an der Dualen Hochschule.

Neuer Schatzmeister

Der neue Schatzmeister ist Stefan Stüber. Um die Pressarbeit und den Internetauftritt kümmert sich weiterhin der 19-jährige Xaver Kohlbrenner, der an der Universität Mannheim Wirtschaftsmathematik studiert. Doris Keller und Siegfried Ortelt wurden wieder zu Revisoren ernannt. Beisitzer sind nun Richard Haas, Eric Henn, Christina Kohl, Tanja Stephan, Georg Sommer und Nicolas Würfel. Außerdem wurde erstmals in der CDU Ilvesheim ein Mitgliederbeauftragter bestimmt, der sich um die Belange der alten und neuen Mitglieder kümmert. Dieses Amt bekleidet nun der Abiturient Leopold Kohlbrenner.

Sommer zählte in seinem einleitenden Bericht Aktivitäten der Partei im vergangenen Jahr auf. Erwähnung fanden der traditionelle Frühschoppen bei Bernhard Wagner, das Weinseminar , der Wagen beim Fasnachtsumzug, die Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit und das Adventsfenster. Geplant seien in diesem Jahr wieder der Frühschoppen, ein weiteres Weinseminar, wie auch diverse Radtouren und das Adventsfenster.

„Elan in die Wahl tragen“

Den Einblick in den Gemeinderat verschob Fraktionsvorsitzende Katharina Kohlbrenner auf die nächste Sitzung im Februar, um den Kandidaten für die Gemeinderatswahl einen Einblick in die Fraktionsarbeit zu gewähren. Mit ihrem Amtsantritt plädierte Bühler abschließend mit Blick auf die kommende Wahl dafür, „den Elan des vergangenen Jahres in die Wahl und darüber hinaus zu tragen“ und sowohl alte, wie auch neue Mitglieder in die Parteiarbeit einzubinden. kum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019